Россия потребовала от ЕС и ОБСЕ реакции на притеснение УПЦ в Украине

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва требует от Европейского союза и ОБСЕ отреагировать на действия Киева по притеснению Украинской православной церкви, ответа пока нет.

"Продолжается попустительство захвата храмов канонической Украинской православной церкви, насилие в отношении ее клира и верующих, не прекращаются попытки ограничить деятельность этой крупнейшей конфессии Украины, расколоть церковные общины", — сказал Лавров, выступая в среду на 26-х Международных Рождественских образовательных чтениях.

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"Мы потребовали реакции на все эти противоправные действия со стороны ОБСЕ и Совета Европы, и ООН, и потребовали конкретной реакции у Евросоюза. Пока такой реакции мы в должной мере не увидели", — отметил Лавров.

Ранее разгорелся скандал после того, как в Запорожье священнослужитель УПЦ МП отказался отпевать ребенка, которого крестил Киевский патриархат. В частности, представители "Правого сектора" провели акцию возле Собора Веры, Надежды, Любови и Софии Украинской православной церкви Московского патриархата.