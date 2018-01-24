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    Россия

    Россия потребовала от ЕС и ОБСЕ реакции на притеснение УПЦ в Украине

    Тема:

    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты (35)

    (обновлено: )313181
    По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, продолжается "попустительство захвата храмов канонической УПЦ, насилие в отношении ее клира и верующих".
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва требует от Европейского союза и ОБСЕ отреагировать на действия Киева по притеснению Украинской православной церкви, ответа пока нет.

    Храм УПЦ МП в Тернопольской области. Архивное фото
    УПЦ МП
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    "Продолжается попустительство захвата храмов канонической Украинской православной церкви, насилие в отношении ее клира и верующих, не прекращаются попытки ограничить деятельность этой крупнейшей конфессии Украины, расколоть церковные общины", — сказал Лавров, выступая в среду на 26-х Международных Рождественских образовательных чтениях.

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    "Мы потребовали реакции на все эти противоправные действия со стороны ОБСЕ и Совета Европы, и ООН, и потребовали конкретной реакции у Евросоюза. Пока такой реакции мы в должной мере не увидели", — отметил Лавров.

    Ранее разгорелся скандал после того, как в Запорожье священнослужитель УПЦ МП отказался отпевать ребенка, которого крестил Киевский патриархат. В частности, представители "Правого сектора" провели акцию возле Собора Веры, Надежды, Любови и Софии Украинской православной церкви Московского патриархата.

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