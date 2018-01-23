Атака на УПЦ. "Дети Перуна" против "киборгов"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

К национал-радикалам, возглавившим фронт борьбы с единственной в Украине канонической православной церковью, на днях примкнули и представители официальной власти.

“Угроза нацбезопасности”

Так, несколько депутатов ВР направили запрос в СНБО, Министерство юстиции и Департамент по вопросам религий относительно необходимости отреагировать на "антигосударственную деятельность" УПЦ. В числе авторов — открыто почитающие языческого бога Перуна нардепы "Белый вождь" Андрей Билецкий и Олег Петренко из "Нацкорпуса"

Как сказано в тексте запроса, УПЦ – полностью управляемая из РФ структура, а представители церкви постоянно проявляют свою антиукраинскую и антигосударственную позицию.

"Руководство УПЦ (МП) публично презирает память погибших героев российско-украинской войны. Представители УПЦ (МП) осуществляют деятельность, направленную на подрыв государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня деятельность этой структуры составляет очевидную угрозу национальной безопасности Украины", – отмечают народные депутаты.

Парламентарии призывают СНБО прекратить работу этой церкви в органах власти, Вооруженных силах Украины, правоохранительных структурах и учебных заведениях. Кроме того, Билецкий и компания требуют начать процесс возвращения украинским церквям святынь, которые были незаконно "присвоены московской церковью".

"Война с Украиной"

Чтобы простому народу не казалось, что гонения на УПЦ – желание исключительно депутатов-националистов, инициативу решили "подпереть" якобы общественным мнением.

Спустя несколько дней в одном из столичных информагентств состоялась презентация Открытого обращения участников АТО касаемо "антигосударственной деятельности" на территории Украины церквей "Московского патриархата".

Хотя, риторика людей в камуфляже, которые называли себя "АТОшниками" была той же, что исходила от нардепов. По части озвученного откровенного бреда лицедеи в военной форме мало чем отличались от тех, кто дал им соответствующее задание. Да и требования оказались удивительно созвучными с тем, что требуют в Раде – запретить деятельность УПЦ в Украине.

Так председатель "Общества ветеранов АТО Запорожье" Олег Коломоец, заявил, что еще с начала "российской агрессии", "московская церковь" открыто проявляет свою антиукраинскую позицию.

"При помощи священников УПЦ МП происходила аннексия Автономной Республики Крыма, в церквях МП скрывались боевики и происходила оккупация Донбасса. При поддержке этой церкви началась война против Украины", – заявил он, ненароком вспомнив, что представители УПЦ отказались почтить память погибших воинов АТО в Верховной Раде.

"Открытый экстремизм"

Конечно, не могли "АТОшники" обойти тему "невинного дитяти" из Запорожья, которое не захотели отпеть "нелюди из УПЦ". А заодно и вспомнили об "экстремизме" Церкви, когда ее прихожане пытались защитить свой храм от набегов ура-патриотов.

"Мы требуем от высших органов власти Украины остановить деятельность православной церкви Московского патриархата как такой, что носит экстремистский характер и подрывает национальную безопасность. Исключить представителей церкви МП в участии официальных мероприятий, а в предоставлении земли или имущества обеспечивать преимущество церкви Киевского патриархата", – заявил активист.

"За победу Путина"

Похожую ахинею несли и другие участники мероприятия, из слов которых можно вынести, что главный грех УПЦ – то, что настоятель Киево-Печерской Лавры Митрополит Павел ездит на дорогом "Мерседесе".

"Когда наши герои защищают суверенитет страны, представители организации, управляемой страной-агрессором, унижают честь и достоинство наших украинских матерей. Ради чего мы воевали? Чтобы люди, которые развязали войну навязывали нам свои правила?!", – заявила "атошница" Юлия Дунданова, видимо, называя "своими правилами" тысячелетние каноны Церкви.

Еще больше "зажгла" представитель, так называемой, "Самообороны Черниговщины" Лана Королёва.

"В церквях Московского патриархата ежедневно молятся за здравие, жизнь и победу Путина. В то же время, я, например, не видела, чтобы священник украинского патриархата по пьянке сбил кого-то на машине или во время "отпускания грехов" умер в сауне с девочками...", – заявила общественница, которая также потребовала запрета УПЦ.

Запретить УПЦ?

Не удивительно, что такие инициативы не могли не вызвать соответствующую реакцию у общественности. Например, юрист Елена Дьяченко на своей странице в Facebook отметила неслучайность запроса депутатов.

"Наши мохнатые друзья силами экзальтированных ультраправых депутатов подготовили целый депутатский запрос на Турчинова и Петренко рассмотреть на заседании СНБО якобы "антигосударственную" деятельность УПЦ — на основании… внимание!… публичнои зневаги памьяти бийцив АТО. Придумать большее преступление не рискнули — страшно нести ответственность. Просят протестантского лидера прекратить эту подрывную деятельность, вернуть (легализовать захваты) "украинским" церквям имущество УПЦ и запретить УПЦ называться УПЦ", — отметила Дьяченко.

Провокаторов — к ответу

Открыто возмущаются подобными поползновениями и те, кто не по наслышке знаком с тем, что такое боевые действия на Донбассе.

По поводу атаки на УПЦ высказался командир первой роты 90-го отдельного десантного штурмового батальона 81-й аэромобильной бригады, защищавшей Донецкий аэропорт в 2014 году, "Киборг" Сергей Билошицкий.

"Пусть эти провокаторы расскажут о "непатриотичности" УПЦ тем тысячам солдат, которые прошли лечение в Запорожском военном госпитале. Его вчера, кстати, посетил митрополит Лука и поздравил всех находящихся там с праздником. Это тот митрополит, который приложил максимум усилий, чтобы госпиталь в 2014 году был отремонтирован и смог принимать раненых. Решала эту задачу вся Церковь. Это и есть антипатриотизм?, — написал военный на своей странице в Facebook. – Пусть эти манипуляторы расскажут освобожденным из плена украинским военнослужащим о том, что УПЦ – "антиукраинская церковь". Прямо в глаза. Например, моему побратиму, "киборгу" Тарасу Колодию, который получил свободу благодаря УПЦ. И другим ребятам, которые бы не вырвались из плена, если бы не поддержка Церкви и митрополита Онуфрия".

Кроме того, воин потребовал ответить за откровенную клевету в адрес УПЦ

"Пусть эти критики приведут хотя бы один "факт" уголовного дела за хранение оружия в храмах УПЦ. За все эти годы такие обвинения звучали много раз, но ни разу они не подтвердились. Почему критики даже не удосужились за это извиниться? А нужно, обязательно нужно это делать. Их слова разжигали, раскалывали наше общество. Нагнетали ненависть к УПЦ, били по единству украинского народа", – резюмировал военнослужащий.