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    Мандат миссии ОБСЕ в Донбассе завершается в марте 2018 года - Хуг

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (451)

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    Миссия ОБСЕ работает в Украине почти четыре года. Для продления работы миссии необходимо совместное решение всех стран-участниц организации.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Мандат на деятельность специальной миссии ОБСЕ на востоке Украины заканчивается в марте, заявил представитель организации Александр Хуг на встрече с мариупольской громадой.

    По его словам, необходимо принять совместное решение всех членов ОБСЕ о продолжении ее работы миссии, передает Сайт города Мариуполя подробности со встречи.

    Напомним, что свою работу наблюдатели ОБСЕ начала еще до начала конфликта в Донбассе — 21 марта 2014 года по приглашению украинской стороны. Это решение было подержано  57 странами-участницами. За время работы было увеличено число наблюдателей миссии в зоне конфликта.

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    Хуг сообщил, что Минские соглашения ни в коей мере не влияют на деятельность ОБСЕ, а основным основными задачами миссии является констатация фактов, составление отчетов и установление диалога на местах.

    Ранее сообщалось, что в Донбассе в результате автокатастрофы погиб наблюдатель ОБСЕ Виталий Зара из Молдавии.

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