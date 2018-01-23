Мандат миссии ОБСЕ в Донбассе завершается в марте 2018 года - Хуг

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Мандат на деятельность специальной миссии ОБСЕ на востоке Украины заканчивается в марте, заявил представитель организации Александр Хуг на встрече с мариупольской громадой.

По его словам, необходимо принять совместное решение всех членов ОБСЕ о продолжении ее работы миссии, передает Сайт города Мариуполя подробности со встречи.

Напомним, что свою работу наблюдатели ОБСЕ начала еще до начала конфликта в Донбассе — 21 марта 2014 года по приглашению украинской стороны. Это решение было подержано 57 странами-участницами. За время работы было увеличено число наблюдателей миссии в зоне конфликта.

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Хуг сообщил, что Минские соглашения ни в коей мере не влияют на деятельность ОБСЕ, а основным основными задачами миссии является констатация фактов, составление отчетов и установление диалога на местах.

Ранее сообщалось, что в Донбассе в результате автокатастрофы погиб наблюдатель ОБСЕ Виталий Зара из Молдавии.