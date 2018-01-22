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    Политика

    Украина озвучила сроки по миротворцам в Донбассе

    (обновлено: )79605
    Представитель Украины в политической подгруппе контактной группы по Украине Ольга Айвазовская, на 18-й год украинская дипломатия, президент ставят себе цель иметь миротворцев в Донбассе.
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Киев ставит себе задачу добиться принятия в 2018 году решения по миротворцам в Донбассе, заявила представитель Украины в политической подгруппе контактной группы по Украине Ольга Айвазовская.

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    "На 18-й год, по крайней мере, что я понимаю и знаю, — украинская дипломатия, президент ставят себе цель иметь миротворцев, иметь решение относительно миротворцев. Каким образом это будет обеспечено, я думаю, это надо говорить с теми, кто принимает решения и ведет переговоры на наивысшем уровне", — сказала Айвазовская в эфире "Пятого канала" в понедельник.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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