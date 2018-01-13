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    Глава греко-католиков Украины вмешался в скандал вокруг УПЦ

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    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты (23)

    (обновлено: )1166320
    Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав (Шевчук) решил высказать свое мнение по поводу скандала в Запорожье, где священник отказался отпевать ребенка.
    Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав (Шевчук)
    Фото Радио "Свобода"

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав (Шевчук) прокомментировал скандал в Запорожье, где священник отказался отпевать погибшего мальчика из-за того, что ребенок был крещен в храме УПЦ Киевского патриархата.

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    "Я полностью не понимаю тех аргументов, которые якобы опираются на какие-то богословские принципы, с помощью которых пытаются оправдать такое поведение. Мы считаем, что не только можно, но и нужно молиться за членов других Церквей Украины. Думаем, что не только можно, а и нужно искать все то, что помогло бы человеку приблизиться к Богу, особенно в обществе, которое нуждается в духовной установки и в котором есть так много боли. Цель священника — облегчить эти страдания. Добрый пастырь не осуждает человека, но ищет потерянную овцу ", — сказал Глава УГКЦ в эфире телеканала "Эспрессо".

    Напомним, ранее в Запорожье СБУ провела обыски у представителей организации "Союз православный Радомир", которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП.

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    Также возбуждено уголовное дело по совершению отдельными представителями УПЦ и "Радомира" умышленных действий, "направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".

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