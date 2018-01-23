В Донбассе при столкновении автобуса с военным КрАЗом пострадали 17 шахтеров

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Семнадцать шахтеров пострадали в результате аварии с участием автобуса и военного автомобиля "КрАЗ" в Донецкой области, сообщил во вторник председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, возле города Белицкое Донецкой области столкнулись военный "КрАЗ" и автобус, который вез шахтеров на работу.

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"Семнадцать шахтеров обратились в больницу. Ведется расследование", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что два горняка погибли в результате взрыва метана на шахте в городе Ждановка в Донбассе.

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