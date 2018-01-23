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    Происшествия

    В Донбассе при столкновении автобуса с военным КрАЗом пострадали 17 шахтеров

    (обновлено: )32302
    По информации председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, дорожно-транспортное происшествие произошло возле города Белицкое Донецкой области.
    На автомобилях КрАЗ и КамАЗ спасатели буксируют на участках, сильно заметенных снегом, автовышки энергетиков в Херсонской области
    ГУ ГСЧС в Херсонской области

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Семнадцать шахтеров пострадали в результате аварии с участием автобуса и военного автомобиля "КрАЗ" в Донецкой области, сообщил во вторник председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

    По его словам, возле города Белицкое Донецкой области столкнулись военный "КрАЗ" и автобус, который вез шахтеров на работу.

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    "Семнадцать шахтеров обратились в больницу. Ведется расследование", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

    Ранее сообщалось, что два горняка погибли в результате взрыва метана на шахте в городе Ждановка в Донбассе.

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