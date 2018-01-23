"Минск" жив. ОБСЕ: 2018-ый год станет решающим для Донбасса

РИА Новости Украина

Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины прошел в четверг, 18 января, в Минске. Контактная группа по мирному урегулированию и ее тематические подгруппы продолжили работу над ранее сформированной повесткой дня, однако фоном для дискуссии по разрешению конфликта стало принятие Верховной Радой Украины законопроекта о реинтеграции Донбасса.

В нем РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".

Ряд наблюдателей и экспертов высказал мнение, что данный документ может как негативно сказаться на работе контактной группы, так и в целом поставить крест на реализации минских соглашений. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что закон противоречит минским соглашениям, но выразили надежду на продолжение минских переговоров, сообщают РИА Новости.

Опасный контекст

Принятый Киевом закон о реинтеграции Донбасса существенно осложнит ситуацию в Украине, заявил постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов. По его словам, принятие этого закона для России является еще одним доказательством нежелания Киева найти политические компромиссы и выполнить свои обязательства.

"Более того, делается попытка возложить ответственность на Россию. Для европейских партнеров это сигнал о стремлении Киева выскочить из неудобных минских соглашений", – сказал постпред РФ журналистам.

Грызлов подчеркнул, что этим законом фактически сформирована новая реальность в процессе урегулирования на юго-востоке Украины, разрушена конструкция, на которой был выстроен диалог в Минске. Он добавил, что закон о реинтеграции Донбасса означает, что Киев делает ставку на его военное подавление.

"В законе (о реинтеграции — Ред.) нет упоминания минских соглашений, как и гарантий их выполнения Киевом. Фактически выбран путь, противоположный мирному политическому разрешению конфликта, навязанный "партией войны" и приветствуемый президентом Украины", — сказал Грызлов.

Он полагает, что для Донбасса это сигнал о недоговороспособности Киева и вынужденной необходимости готовиться к обороне.

В МИД России заявили, что законом о реинтеграции Донбасса Украина "хоронит" минские соглашения, а также переговоры в "нормандском" формате.

Как заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, в рамках встречи контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины и ее подгрупп в четверг в Минске поднималась тема принятия Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса, но "без ознакомления с окончательным текстом". Дипломат не взялся оценивать влияние документа на минский процесс и подчеркнул, что "не успел прочитать этот текст".

Угрозы вместо дискуссии

Между тем работа по политической тематике мирного урегулирования продолжает буксовать, как и в прошлом году, когда представители самопровозглашенных республик указывали на блокировку со стороны представителей Киева обсуждения повестки дня в политической подгруппе.

Более того, в четверг представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что на заседании политической подгруппы по Донбассу в Минске представители Киева прибегли к угрозам в адрес представителей республик.

"В результате встречи переговорщикам не удалось даже приступить к первому вопросу повестки дня. Это целенаправленные действия призванные полностью заблокировать диалог по политическим обязательствам Киева. В отсутствии аргументов представители Украины прибегают к угрозам в адрес представителей республик", — сказал Мирошник, передает РИА Новости.

Он уточнил, что такие действия представителей Украины "нарушают пункты протокола от 05.09.14 о гарантиях безопасности для участников переговоров".

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"Ранее в отношении целого ряда представителей ЛДНР Генпрокуратурой Украины были заведены уголовные дела, а сейчас же украинские переговорщики заявляют, что представители республик непременно получат реальные сроки наказаний, что, впрочем, не влияет на представителей республик, но демонстрирует отсутствие конструктивной позиции со стороны Киева", — дополнил спикер, сообщают РИА Новости.

По мнению представителя ЛНР, в обсуждении политических вопросов в Минске Украина демонстрирует "контрпродуктивную позицию и стремится завести диалог в тупик".

"На сегодняшней встрече представители Киева уже традиционно требовали обсуждения вопросов, не имеющих отношения к компетенции политической группы, в частности, вопросы безопасности, и заявляли об отсутствии полномочий обсуждать ключевые политические вопросы, в частности, формулу Штайнмайера и вопросы особого статуса территорий Донбасса", — пояснил Мирошник.

Дальнейшие шаги к обмену

В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик заявил, что состоявшийся в конце прошлого года обмен пленными в Донбассе показал возможность решения всех спорных вопросов при наличии политической воли сторон конфликта.

"Этот обмен после 15-месячного перерыва ясно показал, что при наличии политической воли стороны могут прийти к согласию даже по самым сложным вопросам", — сказал Сайдик журналистам. "Это (обмен — ред.) большое достижение, которое, я надеюсь, положительно повлияет на весь переговорный процесс", — сказал дипломат.

Он добавил, что гуманитарная подгруппа в четверг в Минске обсудила и дальнейшие шаги в этом деле.

"Я глубоко убежден, что надо смотреть вперед и решать оставшиеся проблемы в этой сфере. Кроме того, необходимо предметно посмотреть сложную проблематику лиц, пропавших без вести", — подчеркнул Сайдик.

В свою очередь пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР обменялись списками для обмена пленными.

Между тем представитель непризнанной ДНР Денис Пушилин обратил внимание на необходимость устранения Киевом нарушений, имевших место во время обмена пленными в конце декабря 2017 года. В частности, речь идет о несоответствии переданных республикам пленных ранее заявленной формуле, отсутствии документов у освобожденных и их физическом состоянии.

Безопасность в фокусе

В 2018 году, как заявил Сайдик, продолжится работа по установлению в зоне конфликта бессрочного и полного режима "тишины".

"Безусловно, вопросы безопасности и необходимых условий для гражданского населения в зоне конфликта и в этом году будут приоритетами контактной группы и ее рабочих групп", — подчеркнул дипломат.

По его словам, в четверг в Минске подгруппа по безопасности обсудила ситуацию с соблюдением объявленного ранее в связи с новогодними и рождественскими праздниками перемирия в Донбассе. Подгруппа отметила значительное сокращение количества нарушений режима прекращения огня во время прошедших праздников. В связи с этим, добавил Сайдик, была отмечена важность отвода тяжелого вооружения и разведения сил и средств конфликтующих сторон.

При этом, как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, представители Киева на заседании рабочей группы по безопасности в Минске заявили, что готовы в воскресенье развести силы и средства на участке у Станицы Луганской.

Кроме того, в четверг обсуждался вопрос о возможности возобновления работы представителей РФ в СЦКК.

"Сегодня шла и об этом вопросе речь, потому что это важный момент. Думаю, идут переговоры между Украиной и РФ. Надеюсь, эти переговоры закончатся успехом", — сказал Сайдик журналистам в четверг в Минске по результатам работы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

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Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК в том случае, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции.

График встреч согласован

Тем временем контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовала в четверг в Минске график своих встреч до конца лета, сообщил спецпредставитель ОБСЕ. В частности, следующее заседание контактной группы пройдет в Минске 31 января, сообщил он.

Сайдик также выразил надежду, что этот год станет решающим для реализации минских соглашений.

"Контактная группа остается единственным постоянным форматом по решению конфликта на востоке Украины, который (не только — ред.) работает над решением, но и решает актуальные проблемы, например, обмен удерживаемыми (в связи с конфликтом лицами — ред.)", — подчеркнул он.

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