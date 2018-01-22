Украина vs РФ: суд Лондона по долгу на $3 млрд. Справка

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В понедельник, 22 января, Высокий суд Лондона рассмотрит апелляцию Украины в деле по "долгу Януковича" на $3 млрд.

"Судебное заседание будет длиться четыре-пять дней. После чего судья удалятся для принятия решения. Дело будут рассматривать три судьи", — сообщили в Минфине.

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Предполагается, что рассмотрение дела будет проходить на открытом судебном заседании.

Напомним, речь идет о задолженности по еврооблигациям на $3 млрд, которые Украина получила в кредит от РФ при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года.

Украина должна была выплатить долг в декабре 2015 года. Этого не произошло, поскольку наша страна ввели мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе России.

В феврале 2016 года Россия подала судебный иск против Украины.

Ниже приводится справочная информация.

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной кредита Украине в объеме $15 млрд, который предусматривал обмен средств на суверенные евробонды. Первый его транш в объеме $3 млрд Украина получила в конце декабря 2013 года. Однако последующих траншей уже не было, так как в стране произошла Революция Достоинства, за которой последовала смена власти.

15 июня 2015 года украинский президент Петр Порошенко назвал предоставление Россией кредита Украине "взяткой" Виктору Януковичу за отказ подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Также президент заявил, что Россию стоит рассматривать наравне с частными кредиторами.

В ответ на это тогдашний министр финансов Наталья Яресько заявила, что Киев признает долг перед Россией и будет рассматривать эту облигацию "как любую другую европейскую облигацию". Украина включила долг Януковича в программу реструктуризации своих обязательств перед частными кредиторам. Но Россия отказалась участвовать в переговорах, настаивая на том, что долг Януковича имеет статус суверенного, а не коммерческого.

27 августа 2015 года Яресько заявила, что Киев договорился с кредиторами о реструктуризации внешнего долга. По словам премьера Арсения Яценюка, правительство Украины добилось списания почти $4 млрд долга и перенесения сроков погашения по оставшимся $15,5 млрд на 2019–2027 годы. Минфин России отказался принимать участие в реструктуризации долга Украины.

17 декабря 2015 года совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным, что означало, что это был межгосударственный кредит, который подлежит приоритетной выплате.

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По графику, Украина должна была выплатить долг в декабре 2015 года, но этого не произошло. 18 декабря 2015 года правительство Украины объявило мораторий на выплату российского долга.

16 февраля 2016 года компанией The Law Debenture Trust Corp. (доверитель по выпуску украинских еврооблигаций на $3 млрд) в интересах России был подан иск к Украине в Высокий суд Лондона. Украина признала российский иск и заявила английскому суду о намерении возражать против всех исковых требований.

26 июля 2016 года министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина не обязана возвращать России долг, так как это был "политический кредит, который Украину заставили взять".

17 февраля 2016 года Россия подала судебный иск против Украины.

Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд. В то же время в решении суда отсутствовало окончательное решение по сути спора.

В ответ в июне 2017 года Минфин Украины подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона.

В июле Лондонский суд "заморозил" выплату России Украиной $3 миллиардов "долга Януковича" до рассмотрения апелляции.

При этом уже в сентябре Украина заплатила 1,161 млн фунтов стерлингов ($41,9 млн) судебного сбора за суд по долгу перед Россией в $3 млрд.

По материалам из открытых источников интернет