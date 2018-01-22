Украинская делегация в ПАСЕ обсудит Донбасс и закон об образовании

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Украинская делегация в ходе участия в зимней сессии ПАСЕ примет участие в обсуждении вопросов гуманитарной ситуации в Донбассе и отдельных статей закона Украины "Об образовании", сообщается на сайте Рады в понедельник.

Сообщается, что с 22 по 26 января 2018 года первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко вместе с представителями постоянной делегации Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы будут находиться в Страсбург для участия в заседании первой части сессии ПАСЕ.

"На январской сессии ассамблеи представители постоянной делегации Рады в ПАСЕ примут участие в обсуждении гуманитарной ситуации на Донбассе. Также предполагается обсуждение отдельных статей закона Украины «Об образовании», — говорится в сообщении.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

Ранее сообщалось, что в рамках сессии парламентарии рассмотрят доклад литовского парламентария Игидиуса Варейкиса о "гуманитарных последствиях войны в Украине".

В проекте доклада, поступившем в РИА Новости, говорится о "тревожной гуманитарной ситуации на Украине, где более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за войны на востоке Украины и аннексии Крыма со стороны Российской Федерации".

В докладе содержится анализ выполнения рекомендаций, сделанных в трех предыдущих докладах, принятых Парламентской ассамблеей, которые охватывают "различные аспекты гуманитарной ситуации на Украине, включая бедственное положение лиц, перемещенных внутри страны". Автор проекта отмечает, что "эти рекомендации адресованы всем воюющим сторонам для обеспечения защиты гражданских лиц и обеспечения их полного доступа к основным услугам". Варейкис выступает за освобождение и обмен всех заключенных лиц в ходе конфликта. Он также высказывается за предоставление семьям пропавших без вести необходимой информации и помощи.