Спецкор: Донбасс - обстрелы и отсутствие связи

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Мобильный оператор "Vodafone Украина" возобновил связь на временно неконтролируемой территории Луганской области. В то же время в Донецкой области сеть не работает по неизвестным для компании причинам. Есть вероятность того, что оборудование выведено из строя или отсутствует электроснабжение. Также сообщалось, что связь пропала в результате повреждения волоконно-оптической линии в зоне АТО.

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Тем временем, на линии разграничения — неспокойно. Штаб АТО сообщает, что в районе Широкино Донецкой области состоялся бой между украинским военными и ДРГ противника. Известно, что один террорист получил ранения и был эвакуирован ВСУ.

Какова ситуация на Донбассе, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал специальный корреспондент "КП в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков.

Что известно об утреннем бое между украинскими военными и группой террористов?

— Действительно, в районе Широкино произошла перестрелка. Там использовалось стрелковое оружие. И это — третий случай на моей памяти с начала года, когда бойцы ВСУ открывали ответный огонь. Но произошло это потому, что слишком близко диверсионная группа приблизилась к позициям. И действительно, они оставили своего раненного товарища на поле боя, которого эвакуировали наши бойцы. Ему была оказана медицинская помощью. Говорят, что жизни этого человека сейчас ничего не угрожает, но кто он, какое у него гражданство, и какие-либо другие подробности, пока не афишируются. Наверное, имеется какая-то оперативная необходимость в этом плане. Но если говорить о ситуации в принципе в Донецком регионе, как и в Луганском, то день прошедший и утро субботы — они достаточно спокойные. Да, обстрелы действительно были, но в крупных населенных пунктах стрельбы не слышали, то есть если мы говорим о Светлодарской дуге — там применялись минометы, и южное направление под Широкино — там большей частью стрелковое оружие использовалось, но эти перестрелки можно назвать незначительными, при всем цинизме, и если так можно говорить, то по сравнению со многими другими ситуациями, которые у нас здесь возникали, это, в общем-то, достаточно спокойная ситуация, и нынешнее утро — достаточно мирное.

Донецкая фильтровальная станция, Авдеевский коксохим — их обстреливают?

— Там периодически возникают тоже внештатные ситуации, там есть обстрелы, но в последние дни там — достаточно мирно, и, в общем-то, если говорить об Авдеевке, там ждут не дождутся, когда все-таки пойдет газ по обводной новой ветке, которую там построили, и сам коксохим работает, и люди достаточно спокойно живут, потому что масштабных обстрелов там сейчас нет, в общем, мирная ситуация и там также.

Что с мобильной связью от украинских операторов?

— Действительно, это сейчас тема №1 для людей, которые находятся на этих территориях, потому что, оставшись без связи, очень большие проблемы возникают, и действительно вчера в Луганске связь появилась, правда она — нестабильная, дозвониться в Луганск тяжело, линии перегружены, но всей видимости, люди начали созваниваться с родственниками. А в Донецке ситуация — хуже. В пятницу вечером обещали включить связь — так и не включили. И наши операторы говорят, что не знают, что происходит на этих территориях. Может быть, специально выведено из строя оборудование, и есть конспирологическая версия, что так называемые власти Донецка, они не заинтересованы в возобновлении связи, они хотят, чтобы работал только их оператор на территории, но, тем не менее, есть надежда, что сегодня связь все-таки появится, хотя буквально 10-15 минут назад в Донецк дозвониться было невозможно, связь "лежит".

Насколько непогода затронула Донецкий регион?

— Здесь действительно ждут непогоду. Сейчас в Донецке погода, не скажу, чтоб катастрофичная, но, тем не менее, небольшой минус, сильный ветер, тучи над городом, ждут снег, ждут заносы, поэтому если говорить о контрольно-пропускных пунктах, вчера людей там было немного, и сегодня прогнозируется, что будет еще меньше, потому что опасно сейчас отправляться в дорогу. Местные коммунальщики утверждают, что все — под контролем, и в самом Донецке ситуация сейчас стабильная и спокойная, хотя непогода может, конечно, наделать бед и здесь.

Какая ситуация на пропускных пунктах? Есть информация, что местным жителям запретили пересекать линию разграничения, поскольку они — госслужащие?

— Это не совсем новая информация. Дело в том, что рекомендовано, так сказать, служащим местных, так сказать, официальных органов, не ездить на территорию Украины. Такая рекомендация была еще несколько месяцев назад, сейчас — да, это вынесено на "официальный" уровень. Но это связано с риском, что эти люди могут владеть какой-то информацией, в случае задержания на территории Украины могут возникнуть какие-то проблемы, тем не менее, все равно люди пытаются переезжать как-то линию соприкосновения, потому что не только "государственные" деятели там работают, это те же коммунальщики, те же врачи, те же представители местной прессы, которым также запрещено выезжать к нам. Тем не менее, на линии соприкосновения, на пунктах пропуска в пятницу, допустим, больших пробок не было, мы говорим о том, что порядка 50-70 машин стояло в очередях на каждом из пунктов пропуска, это — немного, это — стандартно. И около 30 тысяч человек пересекло линию разграничения, и это обычное число для буднего дня.

Несколько дней прошлого с тех пор, как народные избранники утвердили закон о реинтеграции Донбасса. Что говорят местные жители по этому поводу?

— Понимаете, в чем дело? Там очень мощно и сильно работает российская пропаганда, и поэтому во многом мнение людей складывается из того, что говорится по телевизору, и мнение, что этот закон повредит Минским соглашениям, достаточно сильное. И это обсуждается. С другой стороны, местные жители понимают, что "Минск" как таковой в последнее время не работал. Какие-либо достигнутые там договоренности, они не соблюдались, поэтому закон люди обсуждают мало, это такая второстепенная тема, об этом говорят, но особо на нем не акцентируют внимание.

К слову, политолог Александр Антонюк в эфире "ГС" отметил, что народные депутаты готовы на любые крайности ради того, чтобы о них не забыли избиратели. Именно поэтому Оппоблок заблокировал подписание закона о Донбассе.