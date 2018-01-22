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    Ввод миротворцев в Донбасс. Климкин летит в Париж на важные переговоры

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (449)

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    Как уточняется, позже в понедельник запланирован телефонный разговор Павла Климкина с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем. Встреча же состоится в Париже во вторник.
    Глава МИД Украины Павел Климкин
    @MFA_Ukraine

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД Павел Климкин заявил, что во вторник встретится в Париже с представителями Франции и США, будут обсуждаться вопросы возможного введения миротворцев в Донбасс и освобождения пленных.

    "Я завтра буду встречаться с представителями Франции в Париже, поскольку завтра будет толчок новой инициативе об ограничении использования химического оружия, буду разговаривать с представителями США, также в Париже", — сказал Климкин в понедельник на пресс-конференции, добавив, что будут обсуждаться вопросы введения миротворцев ООН в Донбасс и освобождения пленных.

    Климкин также сообщил, что позже в понедельник запланирован его телефонный разговор с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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