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    На шахте в Донбассе вспыхнул метан, ранены восемь горняков

    (обновлено: )14113
    ЧП произошло на предприятии "Шахтоуправление "Покровское", горняки получили ожоги различной степени и были доставлены в Краматорскую больницу.
    Шахтер. Архивное фото
    RIA News Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Восемь горняков пострадали в результате вспышки метана на шахте в Донецкой области на подконтрольной силовикам территории, сообщил в понедельник глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    Шахтеры. Архивное фото
    RIA News
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    "Восемь шахтеров пострадали в результате вспышки метана", — написал Жебривский в Facebook.

    По его информации, ЧП произошло в понедельник вечером на предприятии "Шахтоуправление "Покровское", горняки получили ожоги различной степени и были доставлены в Краматорскую больницу.

    Жебривский пишет, что в это время в шахте находилось 406 человек, непосредственно на аварийном участке — 37.

    "Все горняки оповещены об аварии и выведены на поверхность. Работы на блоке номер десять приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия", — написал он.

    Павел Жебривский/Facebook, 22 января 2018

    Утром в понедельник сообщалось, что накануне два горняка погибли в результате взрыва метана на шахте в городе Ждановка в Донбассе.

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