На шахте в Донбассе вспыхнул метан, ранены восемь горняков

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Восемь горняков пострадали в результате вспышки метана на шахте в Донецкой области на подконтрольной силовикам территории, сообщил в понедельник глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Восемь шахтеров пострадали в результате вспышки метана", — написал Жебривский в Facebook.

По его информации, ЧП произошло в понедельник вечером на предприятии "Шахтоуправление "Покровское", горняки получили ожоги различной степени и были доставлены в Краматорскую больницу.

Жебривский пишет, что в это время в шахте находилось 406 человек, непосредственно на аварийном участке — 37.

"Все горняки оповещены об аварии и выведены на поверхность. Работы на блоке номер десять приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия", — написал он.

Павел Жебривский/Facebook, 22 января 2018

Утром в понедельник сообщалось, что накануне два горняка погибли в результате взрыва метана на шахте в городе Ждановка в Донбассе.