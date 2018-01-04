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    Общество

    В Павлограде уже неделю голодают шахтеры

    (обновлено: )14920
    Владимир Бугайлов и Андрей Карпенко объявили голодовку 29 декабря 2017 года. Они требуют прекратить давление компании "ДТЭК-Павлоградуголь" на членов независимого профсоюза.
    В Павлограде голодают два шахтера
    павлоград.dp.ua

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Павлограде Днепропетровской области седьмые сутки продолжается голодовка двух шахтеров компании "ДТЭК-Павлоградуголь". С 3 января за их состоянием начали следить медики, передает Радио Свобода

    Горные мастера Владимир Бугайлов и Андрей Карпенко объявили голодовку 29 декабря 2017 года. Они требуют прекратить давление на членов независимого профсоюза. По их словам, с сентября прошлого года, когда был создан профсоюз, с работы уволили четырех ее членов.

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    "Медицинские работники сменяются каждые два-три часа. Бугайлова и Карпенко также осмотрел семейный врач. Состояние их здоровья удовлетворительное", — говорится в сообщении. 

    павлоград.dp.ua
    В Павлограде голодают два шахтера

    В помещении, в котором находятся шахтеры, по инициативе мэрии установили камеру видеонаблюдения и дежурит полицейский. 

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    В свою очередь в "ДТЭК-Павлоградуголь" утверждают, что на шахтах компании не было нарушений при увольнениях.

    Напомним, в середине декабря прошлого года актеры киевского театра им. Саксаганского объявили голодовку

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