В Павлограде уже неделю голодают шахтеры

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Павлограде Днепропетровской области седьмые сутки продолжается голодовка двух шахтеров компании "ДТЭК-Павлоградуголь". С 3 января за их состоянием начали следить медики, передает Радио Свобода.

Горные мастера Владимир Бугайлов и Андрей Карпенко объявили голодовку 29 декабря 2017 года. Они требуют прекратить давление на членов независимого профсоюза. По их словам, с сентября прошлого года, когда был создан профсоюз, с работы уволили четырех ее членов.

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"Медицинские работники сменяются каждые два-три часа. Бугайлова и Карпенко также осмотрел семейный врач. Состояние их здоровья удовлетворительное", — говорится в сообщении.

павлоград.dp.ua В Павлограде голодают два шахтера

В помещении, в котором находятся шахтеры, по инициативе мэрии установили камеру видеонаблюдения и дежурит полицейский.

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В свою очередь в "ДТЭК-Павлоградуголь" утверждают, что на шахтах компании не было нарушений при увольнениях.

Напомним, в середине декабря прошлого года актеры киевского театра им. Саксаганского объявили голодовку.