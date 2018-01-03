Кто, сколько может. Минздрав уже клянчит помощь по всему миру

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Индийское правительство сжалилось над Украиной и сделало подарок к Новому году и Рождеству, доставив очень нужный гуманитарный груз — более 130 тыс. доз специфических сывороток: 80 тыс доз противостолбнячной сыворотки, 35 тыс. доз противостолбнячного иммуноглобулина, 900 доз противодифтерийной сыворотки, 14,45 тыс. доз сыворотки против бешенства, 1,5 тыс. доз лиофилизированного противозмеиного атитоксина.

Все препараты, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, имеют сертификат качества GMP.

"Я очень рад, что правительство Индии нас частично спасло. Теперь очень хотелось бы посмотреть, во-первых, сроки годности этих иммунобиологических препаратов. Во-вторых, каким образом они допускались либо будут допускаться на территорию Украины, мы еще не перешли на европейский регламент, и их все равно необходимо сертифицировать в Украине. И кто будет ответственным за соблюдение международных фармацевтических правил и кто будет нести ответственность за соблюдение украинского законодательства в сфере оборота лекарственных средств в данном случае. Мы, конечно, благодарны правительству Индии, но учитывая, какие жулики в руководстве нашего Минздрава, очень хочется узнать, что именно нам передают, с какими сроками годности, какого качества и с какими сертификатами", — сказал РИА Новости Украина ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

На первое время — достаточно

С сыворотками от смертельно-опасных болезней настоящая беда: 2014 года в стране нет сывороток и иммуноглобулинов из-за отсутствия регистрации. Российские препараты больше не закупают, а компании-производители из других стран на наш рынок не торопятся. Только весной 2017 зарегистрировано два иммуноглобулина против бешенства израильского и украинского производства, больше никакие специфические иммуноглобулины производители на регистрацию не подавали. Поэтому нечем бороться со столбняком, ботулизмом, бешенством, дифтерией. Поиски необходимой сыворотки зачастую превращаются в умопомрачительный квест: украинцам приходится ездить за ними в соседние страны.

Например именно в противостолбнячной сыворотке нуждался 8-летний Матвей из Львова. Родственники и волонтеры нашли спасение за рубежом и ввезли препарат нелегально. Так же окольными путями спасали 5-летнюю днепрянку Надю Савушкину.

"Это замечательно, что мы получили гуманитарную помощь. Страна должна иметь стратегический запас, и мы об этом всегда говорим, тех препаратов, которые будут в любой момент необходимы срочно, когда некогда ждать, когда кто-то их откуда-то привезет, где-то достанет. Помимо этого эти препараты должны официальным путем зайти в страну: есть государство, которое должно контролировать вещи, касающиеся национальной безопасности страны, а не перекладывать ответственность на плечи обычных медработников, врачей, которые вынуждены работать с нелегально доставленными в Украину непонятным неофициальным путем — это всегда плохо и для больного и для врача. Хотя, с другой стороны, мы пользуемся такими препаратами, чтобы спасти человеку жизнь, но это юридически неправильно, и если что-то случится, врач может пострадать", — сказала РИА Новости Украина заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им.Богомольца, профессор Ольга Голубовская.

Теперь, по мнению врача-инфекциониста, единственное, что нужно сделать — доставить эти препараты в регионы Украины.

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"У нас люди не в состоянии добраться в Киев. Во-первых, это дорого, во-вторых, бывает невозможно. У нас большая страна и возможности доставки не такие, как в Америке, поэтому мы не можем себе позволить, чтобы эти препараты находились на централизованном складе. И я очень надеюсь, что эти препараты, сколь мало бы их ни было, будут распределены по регионам. Все равно, это уже хоть что-то", — считает Голубовская.

В Минздраве подчеркнули, что до сих все гуманитарные грузы распределялись адресно на пациента исключительно для лечения, но груз из Индии будет распределен в регионы согласно потребностям, в том числе и для посттравматической профилактики столбняка.

"Печально, что эти препараты нам дают как гуманитарную помощь, как подачку. Украина — европейская цивилизованная страна и могла бы сама обеспечить себя и иметь национальный резерв. Но, как говорят, для достижения цели все средства хороши, поэтому такие шаги министерства нужно приветствовать. Однако мы получили самые востребованные, первоочередные препараты, но данный перечень препаратов, которые нам необходимы, далеко не полон. Фактически нет стандартов подготовки подобного перечня. Нет четко определенной потребности, поскольку речь идет о чрезвычайных ситуациях, то есть это те случаи, которые могут произойти, а могут и не произойти. Но из практики, из ретроспективного анализа можно сформировать определенную потребность и определенную номенклатуру иммунобиологических препаратов", — сказал РИА Новости Украина бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

Несостоятельность Минздрава?

Как уверяют в Минздраве, поскольку само Министерство не может быть инициатором регистрации, а местные власти не могут закупать незарегистрированные препараты, гуманитарные грузы — единственный путь обеспечить граждан Украины сыворотками или иммуноглобулинами в случае необходимости.

"На сегодня для Минздрава, возможно, это самый простой путь, поскольку есть определенные законодательные препоны получения таких препаратов. Таких средств нам нужно немного, и производителям, естественно, проходить ту стандартную процедуру регистрации лекарственных средств, которую они проходят для так называемых календарных иммунобиологических препаратов, которые массово и планово приобретаются государством не выгодно. Но в силах Министерства изменить законодательство, чтобы такого абсурда не было. Поэтому Минздрав может решить проблему, внеся изменения в законодательство и предусмотрев, что номенклатура препаратов, которые должны составлять национальный резерв, не должна подлежать той системе регулирования, которой подлежат другие препараты. Ведь все равно, когда у людей случается беда, они едут за препаратами в ту же Россию, Польшу или Беларусь и завозят их, не регистрируя, но тем не менее используют. Этот абсурд тоже не раз проговаривался: если другие страны регистрируют данные препараты, зачем нам повторять регистрацию, особенно когда речь идет об экстренных случаях. Поэтому, действительно, на сегодня гуманитарная помощь — это единственный механизм, но на самом деле не проблема этот вопрос урегулировать", — считает Протас.

Подайте, кто может

Ходить по миру с протянутой рукой для Минздрава уже стало традицией. В августе 2015 года тогдашний министр здравоохранения Александр Квиташвили просил Всемирную организацию здравоохранения и Детский фонд ООН предоставить Украине вакцины в качестве гуманитарной помощи. И спустя год ЮНИСЕФ доставила в Украину партию в 2,5 млн доз противотуберкулезной вакцины. Кроме БЦЖ в Украину заехали вакцины от кори, паротита и краснухи, гепатита В для детей и взрослых стоимостью более 2 млрд грн.

В октябре 2017 года Международный комитет Красного Креста в Украине передал 150 протиботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка. Лекарства Украина получила в качестве гуманитарной помощи.

Тем не менее, как бы ни старались международные организации помогать Украине, наши чиновники умеют любую помощь свести на нет. В частности, так случилось с 1,5 млн доз вакцины от полиомиелита, которую Украина получила в качестве гуманитарной помощи от ЮНИСЕФ за средства Канады в мае 2015 года. Из-за принятых Минздравом решений ГП "Укрвакцина" повторно заморозила вакцину, что является нарушением условий ее хранения, определенных в утвержденной Министерством инструкции по применению. Счетная палата Украины подтвердила, что гуманитарку на сумму 13,5 млн гривен нужно списать в утиль.

Кто виноват?

По заявлению исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, в 2018 году Украина будет закупать вакцины и сыворотки для взрослых от ботулизма, столбняка и бешенства. При этом, по мнению Супрун, проблемы с сывороткой против ботулизма, когда девять украинцев умерли из-за ее отсутствия, связаны с неудовлетворительной работой региональных департаментов здравоохранения. Прежде всего, речь идет об отсутствии финансирования и действующей регистрации на сыворотку.

"Мы через гуманитарную помощь получили 140 доз сыворотки (против ботулизма). Они есть в Украине… У нас есть 120 тысяч доз вакцины против бешенства", — заявила тогда Ульяна Супрун.

Вот только сыворотки хранились на специализированном складе ГП "Укрвакцина" в Киеве. На сегодня умерших в Украине от ботулизма насчитывается уже 11 человек.

В 2018 году в бюджет заложено 42 млн гривен для закупки сывороток и иммуноглобулинов для лечения. Как сообщили в Минздраве, препараты будут приобретены через международные организации и соответствующим образом зарегистрированы, сейчас идет планирование закупок.

"Министерство не заложило достаточного количества средств в так называемый эпидемиологический фонд, который предусматривает как раз финансирование мероприятий чрезвычайных случаев: вспышки, эпидемии и так далее. В бюджет 2018 года на эти цели заложено всего навсего 160 тысяч гривен. Это капля в море, поскольку потребность в финансирование эпидемиологического фонда, по минимальным расчетам, составляет порядка 250 миллионов гривен, если учитывать потребность в вакцинации по эпидемическим показателям против гриппа. То есть, нам необходимо 250 миллионов гривен, чтобы перекрыть существующие проблемы в профилактике вспышек и эпидемий инфекционных заболеваний в стране", — подчеркнул Протас.

При таком финансировании и отсутствии системной и плановой работы Минздрава стоит ожидать, что Украина и дальше будет ходить по миру с протянутой рукой, ожидая, что кто-то сострадательный вложит в нее гуманитарную помощь.