Убийство Ноздровской. Почему Авакову, Луценко, Порошенко плевать?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Загадочное убийство правозащитницы Ирины Ноздровской стало самым обсуждаемым событием первых дней нового года.

Одним махом доев недельные запасы оливье, украинцы начали внимательно следить за развитием событий вокруг резонансного происшествия. Некоторые превзошли самих себя и даже вышли на улицы, чтобы призвать к ответу нерадивых правохранителей. Единственными, кто в этой ситуации вообще не отреагировал на случившееся неожиданно стали первые лица государства. Отсутствие хоть какой-то обратной связи еще раз продемонстрировало, что власть и простой народ живут в параллельных и не пересекающихся реальностях.

На убийство Ноздровской отреагировали политические "фрики" вроде Ильи Кивы и Михаила Саакашвили. О трагедии говорят даже в Посольстве США в Украине, но топ-политики делают вид, что ничего не произошло.

Полная тишина

Если от президента Петра Порошенко, который комментирует такие вещи в числе последних никто и не ждал какой-то реакции, то представители силового корпуса вполне могли показать, что в курсе дел. До сих пор молчит генеральный прокурор Юрий Луценко, для которого пиар всегда был главной движущей силой. Вместо того, чтобы в своем стиле собрать громкую пресс-конференцию и поделиться последними данными следствия, Юрий Витальевич, видимо, продолжает праздновать Новый год. Молчит и его страница на Facebook, где даже по менее резонансным поводам всегда можно было прочитать что-то интересное. Последняя запись главы ГПУ датирована 31 декабря — в ней Луценко рекомендует прочитать книгу с символичным названием "Упадок власти".

Еще раньше "в сети" был глава МВД Арсен Аваков, ведомство которого несет самую прямую ответственность за расследование громкого преступления. На своей странице в Facebook министр до сих пор гордится поимкой Нацполицией харьковского «террориста». Хотя, это и не удивительно. По слухам, Аваков находится в новогоднем отпуске в Италии и не собирается прерывать его ради какой-то правозащитницы. Хотя убегать из страны в такие важные моменты для главы МВД не впервые.

Все под контролем

Примерно в таком же духе Арсен Борисович поступил после трагедии в Княжичах Киевской области, когда в перестрелке бойцов Нацгвардии и полицейских погибло пятеро людей. Тогда, чтобы не разбираться в непростой ситуации министр укатил на "важную встречу" в Канаду. О том, в курсе ли Аваков, что его министерство во вторник уже штурмовали недовольные бездействием можно только догадываться.

По крайней мере, из записи замруководителя Национальной полиции Вячеслава Аброськина в том же FB понятно, что Аваков взял это дело под личный контроль, а по производству создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники Главного следственного управления и департамента уголовного розыска Нацполиции.

При чем здесь "Нафтогаз"?

Среди представителей официальной власти на убийство правозащитницы отреагировал разве что глава МИД Павел Климкин, назвавший убийство Ноздровской "вызовом для государства" и "тестом для общества".

"Убийство Ирины Ноздровской — вызов для государства и тест для общества на способность защитить женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспечить", — ограничился записью в микроблоге в Twitter глава внешнеполитического ведомства.

Неожиданно разразился комментарием на эту тему и глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Думаю, этот случай будет лакмусовой бумажкой, которая определит реальную степень реформированности правоохранительной и судебной систем Украины", — прокомментировал Коболев на своей странице в Facebook.

Хотя, почему среди топовых чиновников убийство правозащитницы комментируют глава МИДа и "Нафтогаза" так и осталось загадкой.

Полный крах

О том, почему официальная власть предпочитает отмалчиваться говорит политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, происходящее демонстрирует полный крах правохранительной системы в Украине.

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"Арсен Аваков продолжает находится в отпуске. Очевидно, что в Италии очень хорошее вино, вкусные сыры и красивые виды. Там нет таких прозаических вещей как убийство правозащитников. Хотя, доля вины за то, что людям в Украине стало страшно выходить на улицы лежит и на главе МВД. Для подобных кризисных ситуаций у Авакова имеются "шкиряки", "кивы" и прочие говорящие головы. Если раньше министр мог написать что-то в своем Facebook, то сейчас он даже до этого не сходит. Ведь отдых важнее и никто его портить не собирается. Очевидно, что помощники главы МВД не рекомендуют шефу "светиться" на фоне историй, которые в негативном свете показывают ведомство", — говорит эксперт.

Война-войной…

Не удивиляет Золотарева и отсутствие реакции президента Петра Порошенко.

"Это именно та ситуация, когда война-войной, а отдых — по расписанию. Понесет ли кто-то за это ответственность? Вряд ли. Скорее всего, просто найдут козлов отпущения, как это было с Княжичами. Но даже им в последствии выпишут индульгенцию. К сожалению, правоохранительная система заточена на обеспечение безопасности режима, а не отдельных граждан. Другой вопрос — стоит ли украинцам своими налогами поддерживать систему, которая не выполняет своих функций….", — размышляет политолог.