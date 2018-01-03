Убийство Ноздровской: версии, расследование и мистика

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Убийство правозащитника Ирины Ноздровской, которая два года в судах добивалась приговора для убийцы ее младшей сестры, которую сбил племянник судьи Вышгородского района в состоянии наркотического опьянения, всколыхнуло украинцев.

Под зданием управления полиции Киевской области собрался нешуточный митинг, люди требовали не только расследовать, но и найти убийц Ирины, тело которой обнаружили 1 января в речушке возле ее родного села Демидов на третий день поисков. Украинцы не верят в то, что полиция выйдет на след убийц.

Не мытьем, так катаньем

Единственный оставшийся на хозяйстве в МВД "спикер" — глава профсоюзов полиции Илья Кива заявил, что Ирину могли убить и сбросить с моста в реку, но не исключено, что она сама решила свести счеты с жизнью. Но версия Кивы вызывала только недоумение. Зачем самоубийце перед смертью раздеваться донага, прятать где-то одежду и обувь. И странным было бы топиться в реке, которую можно перепрыгнуть. Обставить гибель правозащитницы как самоубийство у МВД не получилось, более того, это вызвало праведный гнев.

Стало понятно, что следствие намерено по быстрому закрыть дело. Именно поэтому под управлением полиции Киевской области собрались не равнодушные. И тут же в МВД заявили, что проводится всестороннее расследование по раскрытию убийства Ирины Ноздровской и даже взято на личный контроль главой Нацполиции Сергеем Князевым и министром внутренних дел. И что полиция не собирается "объявлять и обсуждать результаты проведения оперативно-розыскных и следственных действий до вынесения приговора суда".

"В настоящее время идут активные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления обстоятельств совершенного убийства и лица или лиц, его совершивших. Создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли работники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции. Мы — не боги, гарантировать раскрытия всех преступлений не можем, но подчеркиваю, что сделаем все возможное, чтобы убийца или убийцы Ирины Ноздровской были установлены и задержаны", — заявил замминистра Вячеслав Аброськин.

Версии есть, были бы способности

Немного больше стало известно от полиции Киевской области. Как оказалось, Ирину нашли в воде только в одном бюстгалтере. На ее шее были колото-резанные раны. Судмедэкспертиза установила, что ее перед смертью не насиловали.

В то же время, у полиции есть несколько версий убийства. Первая, ее смерть связана с профессиональной деятельностью, а именно, с судебным процессом по ДТП в котором погибла ее младшая сестра. Вторая, хулиганство. Третья, попытка изнасилования.

"Все правильно. Первым делом нужно отработать то, что лежит на поверхности. К тому же, насколько можно судить, в процессе по ДТП Ирине угрожали и даже наносили тяжкие телесные повреждения. Очень сомнительно выглядят версии: попытка изнасилования или то, что ее убили хулиганы. Вполне возможно, что ее убили и попытались все подстроить под попытку изнасилования, но что это было сделано из хулиганских побуждений, сомнительно. Из хулиганских все происходит спонтанно, жертву не раздевают до гола. Обычно, после совершенного, злодей тут же сбегает. Более того, Ирина явно возвращалась домой, шла привычной дорогой, сейчас надо обследовать весь ее маршрут. Найти тех, с кем она ехала в маршрутке, поговорить с людьми, чьи дворы примыкают к дороге, по которой она шла и в районе которых нашли ее тело. Возможно, кто-то что-то слышал или же видел, может быть где-то рядом вертелся чужак. Дочка погибшей подозревает соседа, который им угрожал и нападал, он должен быть первым подозреваемым. И главное, в этом деле поможет точное время смерти. Не исключено, что женщину могли выкрасть, где-то продержать, что-то требовать, а не добившись этого, убить", — рассказывает РИА Новости Украина сотрудник МВД Андрей Кондрашов.

Да, как подчеркивает бывший милиционер, на раскрытие убийства, особенно резонансного, всегда бросали все силы и старались по максимуму опросить всех свидетелей, пока свежие воспоминания. Именно работа в первые часы и дни была залогом дальнейшего успеха в раскрытии подобного дела, когда убийца не остался рыдать над телом и сам не позвонил в полицию и не сдался. Но сегодня в полиции не пойми что происходит, о чем заявил замминистра Аброськин: "Мы — не боги, гарантировать раскрытия всех преступлений не можем".

Читайте также: Тренд дня, убийство Ноздровской: "Аваков катается на лыжах"

"Я в своей жизни 2000 по 2004 год руководил отделом по раскрытию убийств. И горжусь этим. И если случалось подобное резонансное преступление, то работал сутками, и все вместе со мной. На раскрытие убийства тогда задействовали все возможные силы и средства. И никто не "ныл". И раскрывали, казалось бы, самые "глухие" убийства… А тут еще ничего не сделали, а уже расписываются в собственном бессилии. Не удивительно что с таким подходом ни одно резонансное убийство в стране не раскрыто. В чем преуспевают, эти "рехворматоры", так это в личном обогащении. Тут им равных нет. Какая-то эра "генерал-барыг" наступила. Жаль простых украинцев. Они сегодня при таких руководителях МВД беззащитны перед беззаконием", — сокрушается экс-сотрудник МВД Игорь Степанчук.

Но, в то же время, в гибели Ирины Ноздровской есть и нечто мистическое. В 2016 году, после аварии в которой погибла сестра Светлана, в доме, где жила Ирина с несовершеннолетней дочерью Настей побывали экстрасенсы. Как оказалось, их вызвали родственники чтобы помочь Насте, которую преследовали по ночам мертвые односельчане и девочка боялась, что она умрет. Самое ужасное, ворожки отводили от семьи беду на том самом мостике, неподалеку с которым нашли тело Ирины. Но, обряды не сработали, а наоборот, привели к еще одной смерти.