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По словам нардепа Антона Геращенко, утром 30-го декабря, протрезвев и осознав что он совершил ужасное убийство, Юрий Россошанский подумывал о самоубийстве и "не исключено, что он был его и совершил, если бы сотрудники полиции его не задержали".