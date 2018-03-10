Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко отметил, что "нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом поистине драматическом, но банальном, сугубо уголовном преступлении".
По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, записка о том, что обвиняемый признает свою вину, кается и приносит извинения своей семье, была написана в присутствии сотрудников полиции.
Полиция отчиталась о раскрытии убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Но остается ощущение, что нам подают версию, которую активисты требовали с самого начала – в расчете на то, что теперь спадет общественный резонанс, считает адвокат Сергей Старенький.
Накануне в Одессе из-за кори продлили каникулы, в Государственной службе статистики подтвердили, что в 2017 году в Украине ускорилась инфляция, а Россия ответила на биометрический контроль со стороны Украины.
Александр Панченко отметил, что защита должна была бы просить для арестованного Юрия Россшанского соответствующего наказания, однако не может этого сделать, так как окончательное не убеждена в его причастности к преступлению.
По словам нардепа Антона Геращенко, утром 30-го декабря, протрезвев и осознав что он совершил ужасное убийство, Юрий Россошанский подумывал о самоубийстве и "не исключено, что он был его и совершил, если бы сотрудники полиции его не задержали".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко отметил, что "нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом поистине драматическом, но банальном, сугубо уголовном преступлении".
Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин по итогам первого заседания координационного совета определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, которые необходимы для раскрытия резонансного преступления.
Из обнародованной телефонной беседы становится понятно, что в ходе выборов у семьи Антона Яценко исчезла определенная сумма денег, и его супруга пыталась с помощью Ирины Ноздровской понять, как это могло произойти.
Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.
В Киеве состоялась акция протеста, участники которой потребовали быстрого и объективного расследования убийства адвоката Ирины Ноздровской. В противном случае митингующие грозят полицейским судом Линча.
В Киеве состоялась акция протеста, участники которой потребовали быстрого и объективного расследования убийства адвоката Ирины Ноздровской. В противном случае митингующие грозят полицейским судом Линча.
Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко отметил, что "нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом поистине драматическом, но банальном, сугубо уголовном преступлении".
Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин по итогам первого заседания координационного совета определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, которые необходимы для раскрытия резонансного преступления.
Из обнародованной телефонной беседы становится понятно, что в ходе выборов у семьи Антона Яценко исчезла определенная сумма денег, и его супруга пыталась с помощью Ирины Ноздровской понять, как это могло произойти.
Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.