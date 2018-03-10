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    Ирина Ноздровская

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 92
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    Обвиняемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский
    Убийство Ноздровской: найдены неоднозначные записки Россошанского
    19:11 07.03.2018
    607
    В найденных следствием записках подозреваемый Россошанский признается в убийстве правозащитницы, а в другой отрицает причастность к преступлению.
    Прощание с Ириной Ноздровской, убитой в Киевской области
    "Убивали несколько человек": отец Ноздровской сделал резонансное заявление
    18:07 06.02.2018
    1826Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Отец покойной правозащитницы сообщил, что подозреваемый в убийстве не сам совершил это преступление, если бы он убивал, то Ирина оставила бы царапины на нем.
    Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской
    Дочь Ноздровской угрожают убить - адвокат
    15:22 19.01.2018
    356Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Адвокат семьи Ноздровских сообщила, что дочери убитой правозащитницы поступают угрозы в социальной сети. Они уже обратились по этому поводу в полицию.
    Юрий Россошанский во время суда
    Убийство Ноздровской. Суд оставил Россошанского под стражей
    19:03 18.01.2018
    202Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Согласно решению Апелляционного суда Киевской области Юрий Россошанский остается под арестом на 60 суток без возможности внесения залога.
    Обвиняемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский
    Убийство Ноздровской: Россошанский заявляет, что оговорил себя - адвокат
    20:15 17.01.2018
    1388Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской 64-летний Юрий Россошанский отказался признавать свою вину в преступлении.
    За полтора часа до убийства Ирины Ноздровской. Видео
    За полтора часа до смерти. Обнародовано новое видео с Ноздровской 
    00:59 17.01.2018
    4014Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко отметил, что "нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом поистине драматическом, но банальном, сугубо уголовном преступлении".
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Убийство Ноздровской: появились новые детали
    18:46 14.01.2018
    3650Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Как рассказал Вячеслав Аброськин, на протяжении примерно двух часов у мобильного телефона подозреваемого Юрия Россошанского отсутствовала связь, а его сын Дмитрий безуспешно пытался дозвониться.
    Ирина Ноздровская
    В МВД рассказали о новых подозреваемых по делу Ноздровской
    17:23 14.01.2018
    2188Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Как рассказал Зорян Шкиряк, есть все основания полагать, что были лица, которые знали про это преступление, но умолчали, а это криминальная ответственность.
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Адвокаты семьи Ноздровской заявляют о давлении - СМИ
    15:11 11.01.2018
    358Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Адвокаты рассказали, что неизвестные лица, представляясь правоохранителями, пытаются через их знакомых и близких выведать личную информацию о них.
    Юрий Россошанский
    СМИ опубликовали записку Россошанского с признанием вины в убийстве
    12:53 11.01.2018
    357Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, записка о том, что обвиняемый признает свою вину, кается и приносит извинения своей семье, была написана в присутствии сотрудников полиции.
    Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской
    Дочь Ноздровской заявила о несостыковках в расследовании дела ее матери
    10:23 11.01.2018
    1330Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Дочь покойной правозащитницы заявила, что она не выгораживает подозреваемого Юрия Россошанского, но предполагает, что ему могли предложить взять на себя вину за убийство.
    Ирина Ноздровская
    Дело Ноздровской. Старенький: есть вопросы по доказательной базе
    20:05 10.01.2018
    1092Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Полиция отчиталась о раскрытии убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Но остается ощущение, что нам подают версию, которую активисты требовали с самого начала – в расчете на то, что теперь спадет общественный резонанс, считает адвокат Сергей Старенький.
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Убийство Ноздровской и качество расследования
    13:54 10.01.2018
    487Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Адвокат Виктор Чевгуз убежден, что лишь предоставленные в суде доказательства смогут пролить свет на то, виновен ли задержанный полицией в убийстве.
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Найдено орудие убийства. Ноздровской нанесли более 10 ударов ножом
    13:29 10.01.2018
    697Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что орудие убийства Ноздровской было найдено в русле реки.
    Юрий Россошанский во время суда
    Подозреваемый в убийстве Ноздровской признал вину - Аброськин
    11:45 10.01.2018
    636Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    По словам Вячеслава Аброськина, подозреваемому Юрию Россошанскмоу помогали в сокрытии преступления. "Люди не желали давать показания",- сказал замглавы Нацполиции Украины.
    Вячеслав Аброськин доложил об итогах расследования убийства Ноздровской
    Замглавы Нацполиции рассказал подробности о расследовании убийства Ноздровской 
    11:13 10.01.2018
    345Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Вячеслав Аброськин в деталях рассказал о ходе следствия, собранных уликах и предъявленных подозрениях Юрию Россошанскому, который накануне был арестован по решению суда.
    Юрий Россошанский
    Хроника 9 января: арест обвиняемого по делу Ноздровской, ротации в кабмине Польши
    09:23 10.01.2018
    349Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Накануне в Одессе из-за кори продлили каникулы, в Государственной службе статистики подтвердили, что в 2017 году в Украине ускорилась инфляция, а Россия ответила на биометрический контроль со стороны Украины.
    Прощание с Ириной Ноздровской, убитой в Киевской области
    Нам дали версию убийства Ноздровской, которую требовали активисты - юрист
    05:58 10.01.2018
    2698Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Экс-глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький, комментируя официальную версию убийства правозащитницы Ирины Ноздровской, заявил, что в ней есть ряд серьезных пробелов.
    Обвиняемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский
    Адвокат Ноздровской объяснил свои сомнения по поводу подозреваемого
    03:13 10.01.2018
    807Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Александр Панченко отметил, что защита должна была бы просить для арестованного Юрия Россшанского соответствующего наказания, однако не может этого сделать, так как окончательное не убеждена в его причастности к преступлению.
    Юрий Россошанский
    Геращенко сообщил ранее неизвестные подробности убийства Ноздровской
    20:40 09.01.2018
    1681Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    По словам нардепа Антона Геращенко, утром 30-го декабря, протрезвев и осознав что он совершил ужасное убийство, Юрий Россошанский подумывал о самоубийстве и "не исключено, что он был его и совершил, если бы сотрудники полиции его не задержали".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Обвиняемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский
    Убийство Ноздровской: найдены неоднозначные записки Россошанского
    19:11 07.03.2018
    607
    В найденных следствием записках подозреваемый Россошанский признается в убийстве правозащитницы, а в другой отрицает причастность к преступлению.
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