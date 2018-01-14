В МВД рассказали о новых подозреваемых по делу Ноздровской

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КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. В деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской могут появиться новые подозреваемые — люди, которые знали об этом преступлении, но ничего не доложили полиции. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк, передает "Апостроф".

"Следствие не закончено, есть все основания полагать, что были лица, которые знали про это преступление, но умолчали, а это криминальная ответственность. Они станут подозреваемыми после того как им выдвинут подозрение", — рассказал Шкиряк.

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По его словам, экспертиза подтвердила, что Юрий Россошанский, по которому суд уже вынес решение, причастен к убийству Ноздровской.

Есть результаты анализа ДНК, также на сегодняшний день проводится — часть завершена, часть еще проводится — более 70-ти криминалистических экспертиз, которые по предварительным данным подтверждают, вместе с тем, что уже есть, что к этому убийству причастен Юрий Россошанский.

Также он заявил, что уже в ближайшее время все вопросы, которые есть у защиты Ноздровских и ее дочери Ирины, отпадут.

Ранее Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, заявила, что не верит в вину арестованного подозреваемого Юрия Россошанского, а также рассказала о ряде несостыковок в деле.

Напомним, задержанный Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.