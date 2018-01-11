Адвокаты семьи Ноздровской заявляют о давлении - СМИ

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Группа адвокатов, представляющих интересы семьи убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, заявила о давлении на них.

Адвокаты Тамила Ульянова и Марина Ткаченко отметили на пресс-конференции, что неизвестные лица, представляясь правоохранителями, пытаются через их знакомых и близких выведать личную информацию о них, что юристы расценивают как давление, сообщает Страна.

Адвокат Александр Панченко добавил, что в последнее время в одиночку не заходит в свой подъезд, опасаясь нападения.

По словам юристов, после публичного заявления о давлении и угрозе своей безопасности, они передадут его на имя главы ГПУ, президента и главы МВД. Также они пожаловались на утечку данных следствия, что может сформировать предвзятое мнение у общественности. В качестве примера таких утечек они привели фото орудия убийства, которое просочилось в интернет, а также фото страницы из материалов дела.

Ранее Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, заявила, что не верит в вину арестованного подозреваемого Юрия Россошанского, а также рассказала о ряде несостыковок в деле.

Напомним, задержанный Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.

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