Дочь Ноздровской заявила о несостыковках в расследовании дела ее матери

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, заявила, что не верит в вину арестованного подозреваемого Юрия Россошанского, а также рассказала о ряде несостыковок в деле.

"Россошанский рассказал, что у него с моей мамой на остановке началась перепалка, после чего он достал нож. Но есть нестыковки. По нашим подсчетам, мама приехала на остановку где-то в 17:40-17:45. Когда на часах было 18:10, мы поняли, что что-то не так, и пошли на остановку ее встречать. Эксперты говорят, что у мамы была большая кровопотеря от полученных ран. Но мы на остановке никакой крови не видели",- сказала Анастасия Ноздровская, слова которой приводит издание "Сегодня".

Дочь покойной заявила, что она не выгораживает Россошанского, но предполагает, что ему могли предложить взять на себя вину за убийство.

"Кроме того, Россошанский говорит, что нес ее на плече полтора километра. Позже по этому пути никакой крови мы тоже не увидели. Все это вызывает сомнения. Я вовсе не выгораживаю Россошанского, но предполагаю, что ему могли предложить взять на себя вину за убийство", — добавила дочь жертвы.

В качестве возможной причины такого шага Ноздровская называет отсутствие каких-либо других подозреваемых по делу.

"Потому что других подозреваемых не было. А взамен могли предложить, что его сын отсидит за совершенное ДТП каких-то два года, и все — выйдет на свободу. Но это только моя версия…", — добавила она.

Читайте также: Убийство Ноздровской. Виновный признает и не признает своей вины

Напомним, задержанный Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.

Смотрите также: Под Киевом прощаются с Ноздровской. Появились фото