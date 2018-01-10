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    Замглавы Нацполиции рассказал подробности о расследовании убийства Ноздровской

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    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (86)

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    Вячеслав Аброськин в деталях рассказал о ходе следствия, собранных уликах и предъявленных подозрениях Юрию Россошанскому, который накануне был арестован по решению суда.
    Видео Национальной полиции Украины

    Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин выступил на брифинге, доложив журналистам о ходе и итогах расследования убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. По словам Аброськина, подозреваемый в убийстве Юрий Россошанский не раскаивается в своих действиях, несмотря на собранные доказательства его вины.

    Накануне Вышгородский районный суд Киевской области определил для Россошанского меру пресечения в виде 60 суток под стражей без права выйти под залог.

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    Буквально за час до начала судебного рассмотрения на сайте президента Украины была опубликована информация, что Петр Порошенко принял доклад руководства Национальной полиции о проведении расследования резонансного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Он поблагодарил силовиков за оперативное раскрытие дела.

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    Напомним, что задержанный Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП.  По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

    В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.

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