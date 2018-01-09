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    Суд по делу Ноздровской: обвиняемый арестован без права на залог

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    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (81)

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    По информации СМИ, суд арестовал Юрия Россошанского до 8 марта включительно. Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого на 60 суток без права внесения залога. Россошанский просил освободить его под личное обязательство.
    Обвиняемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский
    УНИАН

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Вышгородский районный суд Киевской области определил для подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского меру пресечения в виде 60 суток под стражей без права выйти под залог, сообщает издание "ГОРДОН".

    Избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Ноздровской
    Радио Свобода
    Убийство Ноздровской. Виновный признает и не признает своей вины

    Арест — до 8 марта включительно. Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого на 60 суток без права внесения залога. Россошанский просил освободить его под личное обязательство.

    Ранее по подозрению в убийстве правозащитницы был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП.  Юрий Россошанский признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

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    Напомним, что Анатолий Худяков, адвокат семьи Ирины Россошанской, сомневается в правдивости версии следствия: "В нетрезвом состоянии пожилой человек около 60 лет просто не мог физически нанести такие сильные ножевые ранения погибшей. Да еще и сломать шейные позвонки, – говорит адвокат. – Если судить по силе ударов, которые были нанесены, с Ириной расправился хорошо физически подготовленный человек. Возможно, спортсмен", — прокомментировал он детали расследования.

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