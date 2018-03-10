По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, записка о том, что обвиняемый признает свою вину, кается и приносит извинения своей семье, была написана в присутствии сотрудников полиции.
Накануне в Одессе из-за кори продлили каникулы, в Государственной службе статистики подтвердили, что в 2017 году в Украине ускорилась инфляция, а Россия ответила на биометрический контроль со стороны Украины.
Александр Панченко отметил, что защита должна была бы просить для арестованного Юрия Россшанского соответствующего наказания, однако не может этого сделать, так как окончательное не убеждена в его причастности к преступлению.
По словам нардепа Антона Геращенко, утром 30-го декабря, протрезвев и осознав что он совершил ужасное убийство, Юрий Россошанский подумывал о самоубийстве и "не исключено, что он был его и совершил, если бы сотрудники полиции его не задержали".
По информации СМИ, суд арестовал Юрия Россошанского до 8 марта включительно. Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого на 60 суток без права внесения залога. Россошанский просил освободить его под личное обязательство.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".