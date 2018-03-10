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    Юрий Россошанский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Обвиняемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский
    Убийство Ноздровской: найдены неоднозначные записки Россошанского
    19:11 07.03.2018
    607
    В найденных следствием записках подозреваемый Россошанский признается в убийстве правозащитницы, а в другой отрицает причастность к преступлению.
    Юрий Россошанский во время суда
    Убийство Ноздровской. Суд оставил Россошанского под стражей
    19:03 18.01.2018
    202Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Согласно решению Апелляционного суда Киевской области Юрий Россошанский остается под арестом на 60 суток без возможности внесения залога.
    Обвиняемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский
    Убийство Ноздровской: Россошанский заявляет, что оговорил себя - адвокат
    20:15 17.01.2018
    1388Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской 64-летний Юрий Россошанский отказался признавать свою вину в преступлении.
    Юрий Россошанский
    СМИ опубликовали записку Россошанского с признанием вины в убийстве
    12:53 11.01.2018
    357Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, записка о том, что обвиняемый признает свою вину, кается и приносит извинения своей семье, была написана в присутствии сотрудников полиции.
    Юрий Россошанский во время суда
    Подозреваемый в убийстве Ноздровской признал вину - Аброськин
    11:45 10.01.2018
    636Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    По словам Вячеслава Аброськина, подозреваемому Юрию Россошанскмоу помогали в сокрытии преступления. "Люди не желали давать показания",- сказал замглавы Нацполиции Украины.
    Юрий Россошанский
    Хроника 9 января: арест обвиняемого по делу Ноздровской, ротации в кабмине Польши
    09:23 10.01.2018
    349Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Накануне в Одессе из-за кори продлили каникулы, в Государственной службе статистики подтвердили, что в 2017 году в Украине ускорилась инфляция, а Россия ответила на биометрический контроль со стороны Украины.
    Обвиняемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский
    Адвокат Ноздровской объяснил свои сомнения по поводу подозреваемого
    03:13 10.01.2018
    807Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Александр Панченко отметил, что защита должна была бы просить для арестованного Юрия Россшанского соответствующего наказания, однако не может этого сделать, так как окончательное не убеждена в его причастности к преступлению.
    Юрий Россошанский
    Геращенко сообщил ранее неизвестные подробности убийства Ноздровской
    20:40 09.01.2018
    1681Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    По словам нардепа Антона Геращенко, утром 30-го декабря, протрезвев и осознав что он совершил ужасное убийство, Юрий Россошанский подумывал о самоубийстве и "не исключено, что он был его и совершил, если бы сотрудники полиции его не задержали".
    Обвиняемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский
    Суд по делу Ноздровской: обвиняемый арестован без права на залог
    19:41 09.01.2018
    388Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    По информации СМИ, суд арестовал Юрия Россошанского до 8 марта включительно. Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого на 60 суток без права внесения залога. Россошанский просил освободить его под личное обязательство.
    Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на месте убийства адвоката Ирины Ноздровской
    Адвокаты сомневаются, что задержанный по делу Ноздровской - убийца
    02:59 09.01.2018
    842Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Адвокат Анатолий Худяков сомневается, что пожилой мужчина, выпивавший в день совершения убийства дома с кумом, мог физически нанести такие сильные ножевые ранения погибшей.
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Убийство Ноздровской. Стали известны имя и признания задержанного
    00:52 09.01.2018
    1317Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    По данным СМИ, задержанный - Юрий Россошанский, он приходится отцом Дмитрию Россошанскому – водителю, который в 2015 году насмерть сбил сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Обвиняемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский
    Убийство Ноздровской: найдены неоднозначные записки Россошанского
    19:11 07.03.2018
    607
    В найденных следствием записках подозреваемый Россошанский признается в убийстве правозащитницы, а в другой отрицает причастность к преступлению.
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