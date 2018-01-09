Суд избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве Ноздровской

В зал заседаний Вышгородского суда (Киевская область) доставлен Юрий Викторович Россошанский — подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской.

Ее родственники в суд не пришли, присутствуют адвокаты, сообщил секретарь суда в начале заседания.

Прокурор заявил, что Россошанский уничтожил часть вещественных доказательств по делу и препятствовал расследованию.

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Буквально за час до начала судебного рассмотрения на сайте президента Украины была опубликована информация, что Петр Порошенко принял доклад руководства Национальной полиции о проведении расследования резонансного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Он поблагодарил силовиков за оперативное раскрытие дела.

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Напомним, что задержанный Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.

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