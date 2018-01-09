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    Суд избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве Ноздровской

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    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (79)

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    Вышгородский суд 9 января должен избрать меру пресечения Юрию Россошанскому - подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.
    Радио Свобода

    В зал заседаний Вышгородского суда (Киевская область) доставлен Юрий Викторович Россошанский — подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской.

    Ее родственники в суд не пришли, присутствуют адвокаты, сообщил секретарь суда в начале заседания.

    Прокурор заявил, что Россошанский уничтожил часть вещественных доказательств по делу и препятствовал расследованию.

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    Буквально за час до начала судебного рассмотрения на сайте президента Украины была опубликована информация, что Петр Порошенко принял доклад руководства Национальной полиции о проведении расследования резонансного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Он поблагодарил силовиков за оперативное раскрытие дела.

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    Напомним, что задержанный Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП.  По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

    В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.

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