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    Общество

    МВД: подозреваемый в убийстве Ноздровской задержан

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    Убийство Ноздровской: страна протрезвела (65)

    (обновлено: )54901
    Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что правоохранители в рамках статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали лицо, которое подозревается в совершении убийства Ноздровской.
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Полиция задержала предполагаемого убийцу правозащитницы Ирины Ноздровской, заявил в понедельник советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН
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    "Работники Национальной полиции в рамках статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали лицо, которое подозревается в совершении убийства Ноздровской", — сказал Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

    Он добавил, что подробную информацию полиция обнародует позже.

    Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.

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