МВД: подозреваемый в убийстве Ноздровской задержан

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Полиция задержала предполагаемого убийцу правозащитницы Ирины Ноздровской, заявил в понедельник советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

"Работники Национальной полиции в рамках статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали лицо, которое подозревается в совершении убийства Ноздровской", — сказал Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что подробную информацию полиция обнародует позже.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.