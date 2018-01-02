В полиции рассказали о четырех версиях убийства Ноздровской

Кадр ObozTV

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители рассматривают четыре версии убийства правозащитницы Ирины Ноздровской, рассказал пресс-секретарь управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, сообщает Укринформ.

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"Сейчас рассматриваются основные 4 версии. Это ее профессиональная деятельность, другая, более конкретизированная — по последнему делу по факту ДТП, следующая — хулиганство и еще одна — что ее хотели изнасиловать", — рассказал Жукович.

По его словам, основная версия, которой занимаются правоохранители, касается судебного дела по факту ДТП, которым занималась Ноздровская.

"Мы рассматривали как версию убийства ее служебную деятельность… Но именно мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, наверное, произошло и это убийство. Мы ее поставили как одну из первых, чтобы отработать", — отметил Жукович.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених.