США призвали наказать виновных в убийстве адвоката Ноздровской

КИЕВ, 2 дек — РИА Новости Украина. Виновные в убийстве адвоката и правозащитницы Ирины Ноздровской должны быть привлечены к ответственности, говорится в опубликованном в Twitter заявлении посольства США в Украине.

"Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубокие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

Приголомшені та засмучені вбивством правозахисниці Ірини Ноздровської. Висловлюємо наші найглибші співчуття близьким та родичам. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 2 января 2018 г.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених.

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