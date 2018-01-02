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    США призвали наказать виновных в убийстве адвоката Ноздровской

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (114)

    (обновлено: )137
    В США потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской, говорится в опубликованном во вторник заявлении американского посольства в Украине.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 дек — РИА Новости Украина. Виновные в убийстве адвоката и правозащитницы Ирины Ноздровской должны быть привлечены к ответственности, говорится в опубликованном в Twitter заявлении посольства США в Украине.

    "Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубокие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

    Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених.

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