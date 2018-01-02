Бывший жених убитой под Киевом правозащитницы отказался дать показания

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Задержанный ранее бывший жених убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания, передает "Громадське".

В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу и активистку Ирину Ноздровскую. Женщина добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него.

После приезда адвоката в участок полиции, Сергеев сослался на статью 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. До этого его спрашивали об отношениях с погибшей.

"С Ириной мы познакомились на работе. Я специалист гражданской защиты, а она в юридический отдел пришла к нам работать. Встречались мы с ноября 2016-го до июня 2017 года. У нее была такая работа, которая занимала все ее время. И мы так между собой решили, что нет смысла. Нельзя нам быть вместе", — рассказал мужчина.

"Но я никогда не терял надежды, чтобы вернуть все. Уже все к тому шло если честно… Но так вот оно теперь все. Я так любил… ", — сказал он, добавив, что в последний раз видел Ирину Ноздровскую в августе 2017 года у метро.

"Я ее последний раз видел в августе возле Майдана Независимости. Она была очень сосредоточена на своих судебных делах, у нее их два было, как она их называла, основных. Плюс она очень заботились о своей семьей", — отметил Сергеев.

Колишній наречений вбитої юристки Ноздровської розповів, що його допитували як свідка pic.twitter.com/bEmyUm4YQ5 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 2 января 2018 г.

​На вопрос, имеет ли он догадки о том, кто мог совершить убийство, мужчина ответил, что не имеет никаких предположений. "Честно, вот на этот вопрос я не отвечу. Я не думаю, что фигуранты дела о ДТП стали бы себя так выдавать… не знаю честно", — сказал бывший жених погибшей.

Также Сергеев объяснил, что его допрашивали в качестве свидетеля, а не как подозреваемого, о чем ранее заявил его отец. Он также сообщил, что его авто забрали на экспертизу.

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В свою очередь адвокат Анна Чернецкая отметила в комментарии журналистам, что авто было изъято незаконно, потому что оформлено на Виталия Сергеева, а согласие на изъятие давал отец — Виктор Сергеев.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Светлана получила тяжелые травмы и скончалась, полусиротой остался 4-летний мальчик.

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В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Во вторник, 2 января, в Киеве состоится митинг с требованием найти убийцу Ирины Ноздровской.