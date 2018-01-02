По подозрению в убийстве правозащитницы Ноздровской задержан ее жених

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КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Полиция допрашивает бывшего жениха правозащитницы и активистки Ирины Ноздровской, найденной мертвой накануне под Киевом, как подозреваемого. Об этом сообщил отец Виталия Сергеева Виктор, пишет Громадське.

В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу и активистку Ирину Ноздровскую. Женщина добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него.

По словам Виктора Сергеева, основанием для подозрения стала запись с камеры наблюдения, на которой запечатлено, как они с сыном выходят из своего дома в Киеве в 21.00, 29 декабря, в день исчезновения Ирины. Полиция считает, что мотивом для преступления могла стать неразделенная любовь, поскольку Ноздровская и Сергеев-младший ранее разошлись.

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Мужчину вызвали в райотдел Вышгорода и допрашивают более шести часов. Правоохранители также изъяли авто Виталия Сергеева (оформлено на отца) и забрали в Гостомель на экспертизу.

Виктор Сергеев заявил, что в вечер исчезновения Ирины Ноздровской, 29 декабря, его сын был дома с родителями. Вместе они были до момента задержания.

В последний раз с правозащитницей говорила ее мать по телефону около 18 часов вечера. Тогда Ирина сказала, что едет в автобусе и ей не удобно говорить. Около 20.00 Виталию Сергееву позвонил отец женщины и сказал, что она не выходит на связь. Примерно в 21 час Виталий вместе с отцом отправились из Киева в село Демидов Вышгородского района искать ее и продолжали поиски до 5 утра.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Светлана получила тяжелые травмы и скончалась, полусиротой остался 4-летний мальчик.

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В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Во вторник, 2 января, в Киеве состоится митинг с требованием найти убийцу Ирины Ноздровской.