Одесса, вспомнить все за год и выжить после этого

РИА Новости Украина

Одесское издание Таймер представило краткий дайджест наиболее резонансных событий, которые случились в Одессе в 2017 году.

Стихийное бедствие года

Одесса славится своим мягким климатом, однако без стихийных бедствий всё-таки не обходится. Одним из ставших уже традиционными испытаний такого рода является новогодний снегопад.

В этом году удар стихии пришёлся на рождественские дни: снег пошёл 6 января.

То ли снегопад в пределах городской черты был менее интенсивен, чем в прошлые годы, то ли городские службы в кои-то веки оказались готовы к удару стихии, однако коллапса, подобного тому, что наблюдался в городе, к примеру, в конце декабря 2014 года, не наблюдалось. Однако за пределами города всё было куда хуже. Особенно сильно досталось Бессарабии, где в снежных заносах застряли сотни автомобилей и тысячи людей. Всё это сопровождалось штормовым ветром, скорость которого доходила до 25 метров в секунду, и ощутимым морозом (до 20 градусов ниже нуля).

Не обошлось даже без человеческих жертв. Сотрудник службы автомобильных дорог Украины в Одесской области погиб в ходе операции по высвобождению людей из снежного плена в районе села Спасское Татарбунарского района: у мужчины отказало сердце.

Ситуация на дорогах области оставалась критической вплоть до 10 января. Одной из возможных причин того, что ликвидация последствий снегопада заняла столько времени, могло быть то, что, как выяснилось, в 2016 году областная служба автомобильных дорог, возглавляемая соратником Саакашвили Олегом Вариводой, в принципе забыла купить зимнее дизельное топливо, а летнее в сильные морозы банально замерзало.

usionline.com Заблокированная трасса Киев - Одесса из-за снегопада, 19 декабря 2017

Что же до самой Одессы, то она куда сильнее пострадала от масштабного обледенения 7 февраля. В этот день число аварий на автодорогах города было почти в пять раз больше обычного, 80 человек получили травмы из–за падений на льду, 26 из них пришлось госпитализировать. Ряд жителей города и области остались без электроснабжения из–за того, что провода не выдерживали веса намёрзшего на них льда. А в одесском аэропорту «поскользнулся» и съехал с полосы самолёт, прилетевший из Минска, – к счастью, никто не пострадал.

Проект года

В 2017 году в Одессе были завершены сразу несколько знаковых строительных проектов, выбрать среди которых главный авторам этого материала было не так уж и просто. В "финал" вышли новый терминал Одесского аэропорта и комплекс из Потёмкинской лестницы (реставрация которой началась ещё в 2016-м) и Стамбульского парка. В итоге победа досталась всё–таки второму проекту, торжественно открытому в конце мая 2017 года.

В ходе реализации проекта Одесскую мэрию обвиняли в том, что реставрация чуть ли не уничтожит Потёмкинскую лестницу, а под предлогом обустройства Стамбульского парка склоны под Приморским бульваром банально застроят. К счастью, ничего из этого не произошло, и полузаброшенная территория справа от Потёмкинской лестницы стала одним из излюбленных мест отдыха горожан – едва ли не более посещаемым в летнее время, чем сам Приморский бульвар.

Правда, слухи насчёт застройки, как выясняется, всё–таки имеют под собой некоторые основания: в ближайшее время крупный торговый центр должен вырасти совсем по соседству – между Стамбульским парком и Таможенной площадью.

И здесь мы плавно переходим к следующему пункту нашего списка…

Скандал года

Пожалуй, наиболее громким скандалом, случившимся в Одессе в 2017 году, стала история с попыткой фирмы "Солинг" построить развлекательный центр на территории Летнего театра, примыкающего к одесскому Горсаду.

Ещё в 2016 году компания получила в аренду территорию заброшенной концертной площадки – как владелец расположенной на ней недвижимости, т. е. сооружений заброшенного театра. Летом 2017 года столичный ГАСК выдал компании разрешение на строительство. Однако скандал вспыхнул лишь в ноябре 2017 года – когда на территории, по слухам, началась подготовка к строительным работам.

Планы застройщика встретили почти единодушное негодование жителей города, и под давлением общественного мнения от строительства решили отказаться. Более того, представители компании-застройщика заявили, что и не планировали ничего здесь строить. Однако горожане решили всё-таки закрепить успех, проведя митинг протеста против застройки данной территории.

Как это часто бывает в Одессе, на митинг заявились уличные активисты, устроившие на изначально мирном мероприятии типичный погром с выбиванием ворот на территорию Летнего театра и потасовками с полицией. Некоторых участников беспорядков даже попытались арестовать, однако в итоге всё-таки отпустили.

Стоит добавить, что любые проекты строительства в Летнем театре незаконны: согласно градостроительной документации, разработанной мэрией и утверждённой горсоветом, его территория относится к категории зелёных зон общего пользования, застройка которых запрещена.

Как и, к слову сказать, территория на 13-й станции Большого Фонтана, где в начале декабря произошла масштабная вырубка деревьев. За тем, как будут развиваться события вокруг этого участка одесских склонов, мы будем следить в 2018 году.

Проблема года

Поистине чёрным стал 2017 год для одного из крупнейших промышленных предприятий одесского региона – Припортового завода. В новый год завод вошёл с остановленными агрегатами – после провала последней попытки приватизации предприятия в конце 2016 года. Причина проста: у ОПЗ не было денег для того, чтобы покупать газ, поставлять который "Нафтогаз Украины" соглашался лишь по предоплате.

Простояв январь и февраль, в марте ОПЗ всё–таки сумел найти поставщиков газа – правда, на давальческих условиях. Иными словами, поставщик (им стала компания «ЭРУ трейдинг», которую связывают то с Ринатом Ахметовым, то с соратником президента Игорем Кононенко) является собственником как газа, так и готовой продукции, а завод получает фиксированную плату за переработку первого во вторую.

Запустившись в марте и проработав до начала июля, завод снова остановился. По официальной информации, "ЭРУ трейдинг" потеряло интерес к дальнейшему сотрудничеству с предприятием. Остаток лета и половину осени завод стоял, однако в октябре было заявлено о том, что предприятие снова попробует запуститься. В "ЭРУ трейдинг" снова пожелали сотрудничать с ОПЗ и были готовы не только поставлять газ, но и оплатить пусконаладочные работы.

Однако запуститься Припортовому не удалось: отказал один из агрегатов. Это не очень удивительно: предприятие рассчитано на непрерывный цикл работы, и постоянные остановки и возобновления производства ему на пользу не идут. Сотрудники ОПЗ почти неделю возились с вышедшим из строя устройством и, в конце концов, починили его. Однако сделка всё равно сорвалась: поставщик газа предпочёл не иметь дела с ненадёжным контрагентом.

Так что новый 2018 год Одесский припортовый снова встречает без работы. Правда, надежда всё-таки есть: попытать счастья в сотрудничестве с ОПЗ решила фирма «Всеукраинская Энерго Компания». Запуск завода запланирован на начало года, а выйти на проектную мощность планируют к 25 января.

Как бы там ни было, в 2017 году ОПЗ бездействовал восемь с половиной месяцев из 12. Только с июля по сентябрь с предприятия уволились 500 работников, многие из которых уехали искать применения своим навыкам за пределами Украины.

Преступление года

2017 год был богат на резонансные преступления. К примеру, широко обсуждалось жестокое убийство в Одесском СИЗО, где заключённый изнасиловал и убил надзирательницу, а тело её расчленил и спрятал в мусорном баке.

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Широко обсуждали и случай похищения ребёнка с детской площадки на улице Ицхака Рабина 5 ноября. Правда, у этой истории оказался счастливый конец: несовершеннолетнюю гражданку Республики Молдова, похитившую мальчика, нашли, а ребёнка вернули родителям целым и невредимым. Похитительницу сгубила жадность: на следующий день после похищения она отправилась на Привоз, чтобы продать отобранный у ребёнка мобильный телефон. Здесь-то её и поймали правоохранители.

О преступлении, всерьёз претендующем на звание самого резонансного, 20 ноября сообщил начальник областной полиции Дмитрий Головин: по его словам, в Овидиопольском районе нашли труп мужчины, похоже, ставшего жертвой некоего мрачного религиозного культа. По словам полицейского начальника, тело пытались сжечь в окружении свечей, каббалистических знаков и тушки удавленной ритуальной петлёй курицы.

Новость о секте сатанистов–убийц моментально облетела средства массовой информации и дала одесситам поводы для разговоров на несколько дней вперёд. Однако впоследствии выяснилось, что никаких "маньяков-сатанистов" не существовало: группа граждан Турции, в пьяном виде забивших своего товарища, с помощью "культистской" атрибутики попросту пыталась сбить полицию со следа – не слишком, впрочем, удачно.

УНИАН Камера, в которой сидел убийца сотрудницы Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017

В этих условиях наиболее резонансным преступлением 2017 года авторы данного материала решили признать жестокое убийство 19-летней студентки Татьяны Маснюк, пропавшей без вести 16 мая, обугленное тело девушки нашли пять дней спустя. Её убийцей оказался таксист, который изнасиловал и задушил несчастную, после чего попытался сжечь её труп.

Эта и без того жуткая история вскоре после ареста обросла новыми подробностями. Прямо в зале суда таксист признался, что Татьяна была не первой его жертвой. Как выяснилось, весной 2014 года мужчина изнасиловал и убил 61-летнюю жительницу Теплодара. Дело маньяка ушло в суд в сентябре 2017 года: прокуратура будет добиваться для него пожизненного заключения. Каким будет приговор суда – мы узнаем уже в следующем году.

Мистификация года

Говоря о леденящих кровь криминальных историях, нельзя не упомянуть тему "групп смерти" (игра "Синий кит" и т.п.) в социальных сетях, в которые некие сетевые манипуляторы злонамеренно вовлекали подростков, доводя их затем до самоубийства.

Сама по себе тема "групп смерти" была поднята в России, где в мае 2016 в "Новой газете" вышла первая статья на эту тему. Публикация вызвала немалый общественный резонанс – сначала в России, а затем и в Украине. К февралю 2017 года этот резонанс достиг своего пика: об опасности суицидальной игры официально предупреждали правоохранительные органы, дело иногда доходило до принудительных медосмотров, которым подвергали школьников в поисках шрамов-рисунков, которые должны были наносить себе участники игры.

В конце февраля одесская полиция заявила о блокировке 34 "групп смерти" и предотвращении суицида трёх старшеклассников.

"В детскую среду внедряются различные субкультуры, в частности, с 2014-го года у нас ввели субкультуру эмо, были готы, аниме. Это всё своего рода технологии, НЛП (нейролингвистическое программирование), гипноз, которые внедряются именно для детей", – заявила 1 марта 2017 года заместитель управления ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции Украины Лариса Зуб.

Впрочем, лучше бы она этого не делала: в социальных сетях полицейскую чиновницу достаточно зло высмеяли, указав на то, что перечисленные ею субкультуры куда старше 2014 года, и более того, к 2014 году те же готы, к примеру, уже давно канули в небытие.

С наступлением весны интерес к "группам смерти" потихоньку начал снижаться и к лету сошёл на нет.

До сих пор в обществе не существует единого мнения о том, существовал ли некий заговор с целью доведения до самоубийства одесских детей или всё это изначально было газетной уткой, которую слишком многие восприняли всерьёз. С одной стороны, статистика не показывала сколь угодно значительного роста числа самоубийств в пике активности "групп смерти". С другой – в существовании подобных групп мог убедиться любой, кто задавался целью найти "синих китов" в соцсетях.

Были ли на самом деле люди, осознанно планировавшие эпидемию подростковых самоубийств, мы, вероятно, уже никогда не узнаем. Однако даже если кто-то к этому стремился, можно с уверенностью сказать, что у него не получилось – по крайней мере, в Одессе. И слава богу!

Трагедия года

Пожар в детском лагере "Виктория", жертвами которого стали трое отдыхавших в учреждении девочек, буквально всколыхнул Одессу.

Тела двух пропавших в ходе пожара девочек нашли почти сразу, третью искали несколько дней. Вся Одесса с замиранием сердца следила за поисками, к сожалению, завершившимися печально: лишь 19 октября генетическая экспертиза окончательно подтвердила гибель Сони Мазур (8 лет), Анастасии Кулинич (9 лет) и Снежаны Арпентий (12 лет).

По официальной версии, подтверждённой результатами экспертизы, причиной пожара стал кипятильник, забытый в комнате худруком танцевального коллектива "Адель", в котором состояли девочки. Однако это не даёт ответа на главный вопрос: как "образцово-показательный" лагерь, на открытии которого в 2016 году присутствовал сам президент Украины, сгорел буквально в одночасье, за 90 минут превратившись в груду дымящихся головешек?

Общественность требовала определения и наказания виновных. О взятии расследования под свой личный контроль во всеуслышание заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Сегодня, спустя более трёх месяцев после трагедии, ясно: все эти обещания пока остаются пустым звуком. В настоящее время за решёткой находится лишь один человек: директор лагеря Петрос Саркисян, которого обвиняют в том, что он не обеспечил надлежащую работу противопожарной сигнализации.

timer-odessa.net Пожар в одесском лагере "Виктория"

Остальные аспекты трагедии следствие, похоже, не интересуют. О странностях в расследовании пожара в "Виктории" подробнее можно почитать здесь.

Приговор года

Судебная хроника 2017 года также была достаточно насыщенной. К примеру, в феврале Коллегия Высшего специализированного суда Украины по криминальным делам отменила пожизненный приговор, вынесенный Владиславу Андриевскому, расстрелявшему посетителей ночного клуба Bellini в Одессе 9 декабря 2012 года. Поводом для отмены приговора стал тот факт, что Андриевскому не разъяснили его право быть судимым судом присяжных. Дело вернули в Одессу на повторное рассмотрение, однако особого прогресса в 2017 году не произошло.

Кроме того, в 2017 году, похоже, наконец поставлена точка в не менее резонансном деле Вячеслава Грациотова, которое тянулось с 2010 года, когда молодой человек, отбиваясь от напавших на него самого и его девушку хулиганов, нанёс смертельное ранение одному из них. Изначально Грациотова хотели обвинить в нанесении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, но под давлением общественности, почти единодушно вставшей на сторону защищавшегося парня, дело переквалифицировали на причинение тяжких телесных повреждений при превышении необходимой самообороны.

В 2014 году прокуратура сочла, что Грациотов действовал адекватно ситуации, и отказалась от обвинений. Дело было закрыто, однако родственники погибшего добились его возобновления. В январе 2017 года прокуратура вторично отказалась от обвинений, и 10 мая Приморский суд признал Грациотова невиновным. Позже Апелляционный суд Одесской области оставил решение суда первой инстанции в силе. 26 октября к такому же выводу пришли и в кассационной инстанции, ввиду чего 7-летнюю тяжбу можно считать завершённой.

Однако самым резонансным решением 2017 года следует считать всё-таки оправдательный вердикт, который вынес городской суд Ильичёвска по делу 2 мая – а точнее, по уголовному производству, в рамках которого группа активистов Куликова поля обвинялась в массовых беспорядках в центре Одессы. После трёх лет судебных тяжб суд постановил оправдать всех обвиняемых, в пух и прах разбив все доказательства, представленные гособвинением, как несостоятельные, ничего не доказывающие и зачастую полученные незаконным способом.

Суд постановил освободить всех обвиняемых из–под стражи, где те провели три с половиной года. Однако вдохнуть воздух свободы удалось не всем: двоих обвиняемых, Евгения Мефёдова и Сергея Долженкова, прямо в зале суда задержали по новым обвинениям – на сей раз, в сепаратизме.