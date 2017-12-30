Гримасы ужаса. Самый громкий криминал 2017 года

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Расчлененка в одесском СИЗО

В августе жестокое убийство в одесском СИЗО шокировало всю Украину: заключенный изнасиловал и расчленил инспектора пенитенциарной службы. Такого не было за всю историю независимости. Тело женщины убийца спрятал в пакеты, которые выбросил в контейнеры с мусором.

Журналисты узнали, что женщину звали Алена Порошенко. Ей было 34 года. Она жила в поселке Котовского с мамой, сестрой и племянником.

Что касается убийцы, то в совершении преступления разоблачили 39-летнего рецидивиста Василия Чемериза, который находился под арестом в СИЗО. В 2002 году он уже был осужден за ряд преступлений, в частности, за изнасилование и убийство. Отсидев 14 лет мужчина вышел на свободу, но жизнь без решетки не была для него долгой. Он снова совершил преступление, был задержан за разбой и отправлен в СИЗО. Однако, как выяснилось, арестант почти не находился в камере, а все время проводил на хозяйственном дворе СИЗО.

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В прокуратуре тут же заявили, что убийство произошло из-за халатности сотрудников СИЗО.

"То, что произошло в Одесском СИЗО, указывает на полное пренебрежение закона руководством данного заведения. Для меня вообще было шоком, что человек, который был осужден пожизненно за убийство, был расконвоирован и в свою камеру не заходил днями и свободно передвигался по СИЗО", — говорил генпрокурор Юрий Луценко.

Впоследствии, руководителя следственного изолятора Вячеслава Коваля отстранили от должности.

Прошел пытки. Жестокое убийство главы "Киевоблэнерго"

В конце сентября 2017 года под Киевом зверски убили главу "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного. Трагедия произошла в воскресенье, 24 сентября, в селе Белогородка Киево-Святошинского района. Преступники ворвались в дом Полывяного, связали его и супругу, избивали, требуя признаться, где находится сейф. Не получив информации, злоумышленники взяли около 15 тыс. грн (деньги находились на видном месте), сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату. Там его без признаков жизни и обнаружили полицейские.

На теле скончавшегося Полывяного судмедэксперты обнаружили многочисленные ушибы, а также переломы ребер. По заключению судмедэкспертизы, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии. Предположительно, из-за сдавливания ногой шеи жертвы преступления.

При этом, как писали СМИ, участники разбойного нападения пытали не только хозяина, но и его 55-летнюю супругу Галину. По данным источников, женщину били, ей также резали лицо.

Основная версия, которую отрабатывали правоохранители, — ограбление. Впрочем, в МВД не исключали, что смерть Полывяного носила заказной характер и могла быть связана с его профессиональной деятельностью. Как рассказал "Вестям" источник близкий к Полывяному, он стал многим неудобен, когда занял эту должность.

В соцсетях кровавая резня под Киевом вызвала небывалый ажиотаж: "Трагедия — ужасна и отвратительна. Живого человека забили, запытали до смерти, словно животное. За несколько тысяч гривен", — писали с возмущением украинцы.

Жуткое ДТП в Харькове

Вечер 18 октября оказался фатальным для харьковчан, которые, ничего не подозревая, стояли на остановке и ожидали зеленый сигнал светофора. Около 21:00 внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, на котором стояли люди. Жертвами наезда стали 6 человек, еще 5 были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

Трагедия разрушила целые семьи. В том жутком ДТП погиб 27-летний Александр Евтеев, его супруга Оксана вместе со своей родной сестрой в тяжелом состоянии попали в больницу, но выжили. Еще одними жертвами вылетевшего Lexus стали мама и дочь – Алла и Анастасия Сокол.

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За рулем Lexus оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.

20 октября в Киевском райсуде Харькова Елене Зайцевой избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца без права внесения залога. А после — арест был продлен до 10 февраля 2018 года. В рамках уголовного дела девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, 8 ноября суд принял решение арестовать и Геннадия Дронова сроком на 42 дня. 13 декабря ему был продлен арест еще на 60 суток без возможности выхода под залог. Сам Дронов заверяет, что двигался на зеленый сигнал светофора.

kh.depo.ua Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре

13 декабря Зайцева во время судебного заседания таки признала свою вину.

Зверства подростков

В октябре Украину всколыхнуло жестокое убийство школьницы на Житомирщине. Как оказалось, сельские подростки забили до смерти 17-летнюю Елену Жураховскую за долг в 500 грн. Бесчувственную девушку нашла на улице случайная прохожая. Медики 6 дней боролись за ее жизнь, но оказались бессильны.

По данным полиции, избившие девушку друзья — все местные жители, немного ее старше. Среди них две девушки — молодые матери, а одна из них — супруга АТОшника.

При этом повергло в еще больший шок то, что трагедия произошла на глазах у матери и отчима, которые не заступились за дочь. Полиция выяснила, что Елену начали избивать при ее родителях, а продолжили на улице, где было много свидетелей. Однако ни родные, ни соседи не только не попытались остановить нападавших, но даже не вызвали полицию. Елена со страшными травмами пролежала всю ночь на улице, пока ее не забрали в больницу.

Трем девушкам и двум парням уже объявлено о подозрении. Двоих, которые наносили больше всего ударов, взяли под стражу.

Загадочный взрыв у "Эспрессо"

В среду, 25 октября, около 22:15 в Киеве возле офиса канала "Эспрессо" прогремел взрыв. Среди пострадавших оказался нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, который в тот момент выходил из здания канала. В результате взрыва по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука — 31-летний Руслан Кушнир. Также погиб проходивший мимо Михаил Мормиль, бывший работник Юридического департамента МВД Украины.

В политсиле "Радикальной партии" тут же заявили о покушении на нардепа.

МВД квалифицировало взрыв как теракт. Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко традиционно заявили, что всему виной действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине.

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В то же время ряд экспертов высказывали сомнения по поводу того, что именно Мосийчук был истинной целью теракта.

Глава СБУ Василий Грицак не исключал версии, что покушение готовилось против журналистов у выхода из телеканала "Экспрессо".

Позже спецслужбы заподозрили, что к совершению преступления мог быть причастен один из внештатных помощников-консультантов Мосийчука. Но фамилия помощника в решении суда так и не была указана.

Кровавый взрыв в суде Никополя

В конце ноября разыгралась кровавая трагедия в Никополе Днепропетровской области.

30 ноября 2017 года в Никопольском горсуде Руслан Тапаев после начала слушания дела об убийстве его сына Ривзана взорвал две гранаты: одну бросил себе под ноги, вторую — в сторону подсудимых.

Взрыв произошел после того, как суд в очередной раз перенес заседание в связи с неявкой адвоката.

В результате кровавой вендетты погиб и сам подрывник, и один из подсудимых. Также с осколочными ранениям были госпитализированы 9 человек.

По словам начальника полиции в Днепропетровской области Олега Грозя, Тапаев мог взорвать гранаты в суде из мести. Сын Тапаева был убит в феврале 2016 года. Тогда в Никополе произошла автомобильная погоня, после которой неизвестные в масках на двух машинах "зажали" белую иномарку своих жертв, выскочили из автомобилей и выпустили целую обойму патронов. Погибшими оказались 24-летний запорожец чеченского происхождения Ривзан Тапаев и его 29-летний друг Илья Боднар, который жил в Никополе.

"Война" АТОшников в Днепре

За последний год Украина уже привыкла к разборкам с участием бывших атошников, но случай, который произошел летом в Днепре, стал особенным во всех смыслах.

Вечером 24 июля возле лаундж-бара D.O.M. Hookah House в Днепре произошла стрельба, в результате которой два человека погибли, еще 5 получили ранения.

Среди погибших оказались бывший боец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады Алексей Вагнер, а также экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук. Кроме того, получил ранение известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян.

Друзья и побратимы погибших предполагали, что убийство было спровоцировано активной гражданской позицией бойцов АТО. В частности, Саакян контролировал ход расследований по событиям 9 мая в Днепре (со стороны ветеранских организаций), не давая спустить дело "на тормозах". И второе — активная помощь фермерам в борьбе с рейдерскими захватами.

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В то же время в полиции считали, что конфликт между атошниками носит исключительно экономический характер.

28 июля двух подозреваемых в причастности к стрельбе в Днепре, в результате которой погибли учасники АТО, взяли под стражу, однако их имена не разглашались.

8 августа участнику перестрелки Давиду Пабилеру вручили сообщения о подозрении в вымогательстве и незаконном обращении с оружием. Но впоследствии он был освобожден из-под стражи под залог в 128 тысяч гривен.

По материалам из открытых источников интернет