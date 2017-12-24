Умер известный украинский политик и правозащитник

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Украинский общественно-политический деятель, правозащитник и педагог Роман Сидяга умер в субботу в Тернопольской области на 77 году жизни.

"Один из основателей Украинской Хельсинской группы умер 23 декабря в маршрутном автобусе по дороге из родных Великих Борок в Тернополь, куда спешил на памятные мероприятия, посвященные Вячеславу Чорноволу", — сообщает местное издание Галас.

Роман Сидяга был активным участником и организатором митингов, массовых акций, общественно-политических процессов национального возрождения конца 1980-х — начале 1990-х годов в Украине. Занимал пост секретаря Тернопольского филиала Украинской Хельсинской группы и заместителя председателя Тернопольской областной организации Украинской Республиканской партии.

В 2002-2004 годах работал представителем президента Украины в Тернопольском районе. С 1994 года и до выхода на пенсию был директором Великоборковской средней школы. С 2010 года был председателем союза ветеранов Тернопольского района. Активный участник Оранжевой революции и Революции достоинства. Награжден Крестом Ивана Мазепы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на 79-м году жизни умер заслуженный футбольный тренер Украины Евгений Котельников, который работал тренером в клубной детско-юношеской футбольной школе "Динамо".