наверх
24.12.201702:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Умер известный украинский политик и правозащитник

    (обновлено: )116
    Роман Сидяга был активным участником и организатором митингов, массовых акций, общественно-политических процессов национального возрождения конца 1980 - начале 1990 годов в Украине. Он умер на 77 году жизни.
    Роман Сидяга. Архивное фото
    galas.te.ua

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Украинский общественно-политический деятель, правозащитник и педагог Роман Сидяга умер в субботу в Тернопольской области на 77 году жизни.

    "Один из основателей Украинской Хельсинской группы умер 23 декабря в маршрутном автобусе по дороге из родных Великих Борок в Тернополь, куда спешил на памятные мероприятия, посвященные Вячеславу Чорноволу", — сообщает местное издание Галас.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS/Fabrizio Bensch
    Порошенко на растяжке между США и олигархами. Экспертиза событий недели

    Роман Сидяга был активным участником и организатором митингов, массовых акций, общественно-политических процессов национального возрождения конца 1980-х — начале 1990-х годов в Украине. Занимал пост секретаря Тернопольского филиала Украинской Хельсинской группы и заместителя председателя Тернопольской областной организации Украинской Республиканской партии.

    В 2002-2004 годах работал представителем президента Украины в Тернопольском районе. С 1994 года и до выхода на пенсию был директором Великоборковской средней школы. С 2010 года был председателем союза ветеранов Тернопольского района. Активный участник Оранжевой революции и Революции достоинства. Награжден Крестом Ивана Мазепы.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на 79-м году жизни умер заслуженный футбольный тренер Украины Евгений Котельников, который работал тренером в клубной детско-юношеской футбольной школе "Динамо".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана