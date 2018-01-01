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    Убийство правозащитницы под Киевом: полиция открыла производство

    (обновлено: )79108
    Тело погибшей будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины и обстоятельств смерти. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.
    Ирина Ноздровская
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители открыли уголовное производство из-за убийства юристки и правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщили в Facebook Министерства внутренних дел.

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    Отмечается, что тело Ноздровской обнаружили в реке села Димидов Вышгородского района.

    "Тело погибшей будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины и обстоятельств смерти. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство", — говорится в сообщении.

    Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова.

    Как сообщалось, в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины, полиция предполагает, что это недавно исчезнувшая юрист Ирина Ноздровская.

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