Убийство правозащитницы под Киевом: полиция открыла производство

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КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители открыли уголовное производство из-за убийства юристки и правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщили в Facebook Министерства внутренних дел.

Отмечается, что тело Ноздровской обнаружили в реке села Димидов Вышгородского района.

"Тело погибшей будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины и обстоятельств смерти. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова.

Как сообщалось, в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины, полиция предполагает, что это недавно исчезнувшая юрист Ирина Ноздровская.