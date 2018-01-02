Убийство правозащитницы. Саакашвили призвал выйти на митинг и не уходить

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили призывает граждан и представителей СМИ прийти на митинг под МВД и СБУ в связи с убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. При этом сам политик присутствовать на акции не будет.

В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу и активистку Ирину Ноздровскую. Женщина добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного.

"Убийство Ирины Ноздровской — это следствие власти преступной системы. Она позволила себе бороться с несправедливостью, не идти на компромисс, не испугаться угроз. Ее убили. Как избили полтавскую судью Ларису Гольник за ее несгибаемую позицию, как преследуют судью Ларису Цокол, принявшую независимое от Банковой решение, как кинули за решётку трех бойцов "Донбасса" за участие в акциях протеста под Верховной Радой. Как преследуют еще тысячи других смелых, честных и непреклонных украинцев. Это все звенья одной цепи. Нет смысла просить у власти защиты и правосудия. Эта власть сама и есть первопричиной этой ситуации", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что во вторник "возмущенные граждане идут к МВД и СБУ требовать справедливости".

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"Я призываю присоединится к ним всем неравнодушным. Буду ли я завтра среди них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами — но не рядом и не на трибуне. Придут мои соратники и друзья, чтобы армия информационных мошенников не сообщила всем, что Саакашвили использует смерть этой смелой женщины для собственной политической выгоды. Еще я призываю всех журналистов не остаться в стороне. Прийти туда самими включить свои камеры, написать правду о происходящем. Я призываю настоящих политиков внимательно следить за ситуацией и быть готовыми выйти на улицу и защитить право людей на справедливость. Сделать это не только на улице но во властных кабинетах. В Верховной Раде, в кабинетах правовой системы", — заявил экс-президент Грузии.

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"Власть надеется, что люди соберутся, повозмущаются – выпустят пар и разойдутся. Я думаю, пришло время нам всем не расходится, пока требования людей не будут выполнены. Пока не найдут убийц. Пока не полетят головы полицейского начальства — зажравшихся на своих постах и прикрывающих криминал у власти. Пока к людям не выйдут судьи, прокуроры, чиновники, силовики, ответственные за тот правовой беспредел, который накрыл волной нашу Украину. Пока они не выйдут и не будут держать ответ за ситуацию в стране", — добавил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что митинг с требованием найти виновных убийстве Ирины Ноздровской запланирован на 12.00 возле ГУ НП в Киевской области по адресу ул. Владимирская, 15.