Полиция задержала подозреваемых в убийстве экс-директора "Укрспирта"

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КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Сотрудники Национальной полиции задержали банду из пяти человек, которые подозреваются в убийстве бывшего исполняющего обязанности директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова. Об этом заявил 26 декабря на пресс-конференции председатель Национальной полиции Сергей Князев.

Как рассказал Князев, полиция прекратила преступную деятельность группы, которая "убивала и похищала людей в Киеве". На данный момент задержанные находятся под арестом по решению суда.

В конце мая в столице застрелили бывшего и.о. директора госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова. Убийство произошло около 8 утра возле ТЦ "Алладин" по улице Гришко: неизвестный выстрелил в спину Панкову из автомобиля. Мужчина погиб на месте. В полиции убийство Панкова связывают с профессиональной деятельностью.