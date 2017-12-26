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    Полиция задержала подозреваемых в убийстве экс-директора "Укрспирта"

    (обновлено: )13
    Как отмечается, полиция прекратила преступную деятельность группы, которая "убивала и похищала людей в Киеве". На данный момент задержанные находятся под арестом по решению суда.
    Фото с места убийства бывшего и. о. директора Укрспирта
    nnovosti.info

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Сотрудники Национальной полиции задержали банду из пяти человек, которые подозреваются в убийстве бывшего исполняющего обязанности директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова. Об этом заявил 26 декабря на пресс-конференции председатель Национальной полиции Сергей Князев.

    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников
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    Как рассказал Князев, полиция прекратила преступную деятельность группы, которая "убивала и похищала людей в Киеве". На данный момент задержанные находятся под арестом по решению суда.

    В конце мая в столице застрелили бывшего и.о. директора госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова. Убийство произошло около 8 утра возле ТЦ "Алладин" по улице Гришко: неизвестный выстрелил в спину Панкову из автомобиля. Мужчина погиб на месте. В полиции убийство Панкова связывают с профессиональной деятельностью.

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