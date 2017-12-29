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    Общество

    Убийство Веремия: виновный должен получить по максимуму – эксперт

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    Годовщина Евромайдана: Киев оцеплен, на Майдане палатки (58)

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    Любое решение суда по преступлениям времен Майдана воспринимается обществом крайне остро. Об этом в эфире "ГС" заявил политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Общественность получила доступ к приговору Юрию Крысину, руководителю "титушек", причастных к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в 2014 году. Сначала текст документа засекретили, но затем гриф секретности был снят. При этом судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линнык заявил, что считает обоснованным условный срок Крысину.

    Вячеслав Веремий с семьей. Архивное фото
    narodna-pravda.ua
    Жена журналиста Веремия раскрыла детали событий на Евромайдане

    Генпрокуратура обжаловала решение суда.

    Почему решение суда стало достоянием гласности, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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    "Под давлением общественности, которая встречалась с самим судьей и пообещала, что усилит давление, решили не доводить до беды и обнародовать это решение. Мне сложно судить, насколько это решение справедливо, насколько вина Крысина доказана, но очевидно, в какой-то степени это решение суда выступает в парадигме всех решений по Майдану и воспринимается обществом крайне остро, тем более, преступление касается известного журналиста, забитого битами. За это преступление должно быть максимально тяжкое наказание. Хотя я не до конца уверен в виновности этого конкретного человека, поскольку очень много желающих искать крайних в этой ситуации", — отметил Бортник.

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