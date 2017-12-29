Убийство Веремия: виновный должен получить по максимуму – эксперт

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Общественность получила доступ к приговору Юрию Крысину, руководителю "титушек", причастных к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в 2014 году. Сначала текст документа засекретили, но затем гриф секретности был снят. При этом судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линнык заявил, что считает обоснованным условный срок Крысину.

Генпрокуратура обжаловала решение суда.

Почему решение суда стало достоянием гласности, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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"Под давлением общественности, которая встречалась с самим судьей и пообещала, что усилит давление, решили не доводить до беды и обнародовать это решение. Мне сложно судить, насколько это решение справедливо, насколько вина Крысина доказана, но очевидно, в какой-то степени это решение суда выступает в парадигме всех решений по Майдану и воспринимается обществом крайне остро, тем более, преступление касается известного журналиста, забитого битами. За это преступление должно быть максимально тяжкое наказание. Хотя я не до конца уверен в виновности этого конкретного человека, поскольку очень много желающих искать крайних в этой ситуации", — отметил Бортник.