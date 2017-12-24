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    Киев

    Убийство журналиста Веремия. ОБСЕ раскритиковала решение киевского суда

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    Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что находится "в полном смятении от приговора и срока, которые свели на нет пространство для правосудия для семьи журналиста".
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил растерянность в связи с решением киевского суда, который приговорил Юрия Крысина, обвиняемого в причастности к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия, к условному сроку.

    Ранее Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы условно и отпустил из зала суда.

    Пресс-конференция. Архивное фото
    JOE KLAMAR / AFP
    Во всем происходящем с Украиной виноваты... журналисты

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    "Более чем через три года после убийства Вячеслава Веремия виновники этого ужасного события все еще полностью не призваны к ответственности. Я приветствую осуждение одного из главных нападавших и организаторов атаки, но в то же время я нахожусь в полном смятении от приговора и срока, которые свели на нет пространство для правосудия для семьи журналиста", — заявил Дезир.

    "Я призываю власти расследовать все смерти журналистов в Украине в полном объеме и предпринять все меры, чтобы положить конец безнаказанности", — заключил чиновник.

    Веремий был жестоко избит и застрелен в центре Киева в феврале 2014 года.

    Ранее Национальный союз журналистов Украины потребовал оценки приговора от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко и главы МВД Арсена Авакова.

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