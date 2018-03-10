О том, что с Юрия Крысина сняли электронный браслет, сообщила координатор Медийной инициативы за права человека Мария Томак. Она добавила, что со стороны прокуратуры обещают "жесткую реакцию" на действия судьи.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".