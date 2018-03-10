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    Вячеслав Веремий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Убийство Веремия: виновный должен получить по максимуму – эксперт
    02:31 29.12.2017
    116Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Любое решение суда по преступлениям времен Майдана воспринимается обществом крайне остро. Об этом в эфире "ГС" заявил политолог Руслан Бортник.
    Фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин
    ГПУ обжаловала решение суда по делу об убийстве журналиста Веремия
    17:07 28.12.2017
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    Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда в отношении Юрия Крысина, обвиняемого в причастности к убийству журналиста, говорится в сообщении ведомства.
    Фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин
    "Очередной кульбит". С фигуранта дела об убийстве Веремия сняли браслет
    08:34 13.04.2017
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    О том, что с Юрия Крысина сняли электронный браслет, сообщила координатор Медийной инициативы за права человека Мария Томак. Она добавила, что со стороны прокуратуры обещают "жесткую реакцию" на действия судьи.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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