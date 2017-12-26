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    Киев

    Жена журналиста Веремия раскрыла детали событий на Евромайдане

    (обновлено: )42004
    По словам Светланы Кирилаш, в январе ее муж Вячеслав Веремий получил травму глаза и лечился почти месяц. Она сообщила, что "светошумовую гранату бросили беркутовцы".
    Вячеслав Веремий с семьей. Архивное фото
    narodna-pravda.ua

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Журналист Вячеслав Веремий, убитый во время Евромайдана, был травмирован в январе 2014 года из-за светошумовой гранаты беркутовцев, заявила в интервью "Народной правде" его жена Светлана Кирилаш.

    По ее словам, 19 января 2014 года Веремий получил травму глаза и лечился почти месяц.

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    "Бросили светошумовую гранату беркутовцы", — сообщила Кирилаш, добавив, что одно из украинских изданий разместило новость, что это были протестующие, но потом по требованию Веремия сняло ее. 

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    Журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева по дороге домой. Автомобиль такси, в котором он ехал, остановили "титушки", вытащили пассажиров и стали жестоко избивать. По мнению следствия, одним из нападавших был Юрий Крысин. Когда журналист вырвался, в него выстрелили. Он скончался в больнице.

    Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы условно и отпустил из зала суда.

    Ранее Национальный союз журналистов Украины потребовал оценки приговора от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко и главы МВД Арсена Авакова.

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