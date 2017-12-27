Опасное время. Предновогодний воровской бум по Украине

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В предпраздничные дни столицу накрыла волна квартирных краж и ограблений. Количество инцидентов неуклонно растет. При этом нарушители удивляют своей дерзостью и самоуверенностью.

В Нацполиции признают: пока недовольны раскрытием преступлений в Украине.

"Не совсем хорошо удовлетворяет состояние раскрытия разбойных нападений, угонов, ограблений в 2017 году", — заявил накануне глава Нацполиции Сергей Князев.

Но, по его словам, есть и позитивная динамика. Число раскрытых преступлений в 2017 году увеличилось на 40 тысяч по сравнению с прошлым годом.

Неспокойная столица

За 4 минуты 33 шубы

Во вторник, 26 декабря, в центре Киева на Крещатике ограбили элитный магазин верхней одежды Rapsodi. По предварительным подсчетам, грабители вынесли 33 самые дорогие шубы прямо из-под носа частной охраны и полицейских, чей участок расположен в соседнем доме.

Дубленки и куртки они не брали. Также не трогали и кассу магазина.

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Сообщается, что в магазине сработала сигнализация. Сотрудники охранной службы прибыли на место спустя 4 минуты, но преступники уже успели скрыться.

Отмечается, что они проникли в магазин, разбив стеклянную дверь. На месте преступления правоохранители нашли два лома.

Как сообщил владелец магазина, стоимость одного похищенного мехового изделия оценивалась от 40 до 60 тысяч гривен.

Ограбление ради цепочки

Во вторник, 26 декабря, в Дарницкое управление полиции поступило сообщение о том, что неизвестный ограбил ювелирный магазин.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник зашел в ювелирный магазин и начал разглядывать золотую цепочку. Под предлогом покупки попросил посмотреть товар поближе, а когда женщина отвлеклась, он схватил украшение и убежал.

Правоохранители задержали грабителя неподалеку. Им оказался 41-летний киевлянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по статье 186 (грабеж). Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Обокрали на 15 млн

Кроме того, 25 декабря в Киеве произошло дерзкое ограбление дома главного пульмонолога Украины Юрия Фещенко.

Как сообщал ТСН, около 22:00 люди в балаклавах ворвались в дом 68-летнего Юрия Фещенко в Голосеевском районе столицы, связали врача и его 66-летнюю жену Наталью, и угрожая расправой заставили отдать драгоценности и деньги.

Отмечается, что академик Фещенко, согласно его декларации, имеет три квартиры, два земельных участка и два частных дома, ювелирные украшения.

Однако врач отказался общаться с прессой и объяснил это проблемами со здоровьем.

Ранее в начале года директор жаловался, что Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии, который он возглавляет, находится в затруднительном положении: зарплату сотрудникам не выдают, денег нет даже чтобы кормить пациентов. Тогда медики даже обратились к общественности с призывом о благотворительной помощи.

Ограбление в Харькове

Произошло 25 декабря ограбление и в Харькове. Ночью в Немышлянском районе Харькова трое злоумышленников в масках и с оружием ограбили предпринимательницу.

Пострадавшая рассказала, что около 03:00 бандиты выдавили окно на балконе второго этажа и проникли в ее квартиру. Затем, пригрозив хозяйке ножом и пистолетом, воры применили физическую силу, заклеили женщине рот липкой лентой и забрали сбережения. Они вынесли из квартиры $16 тысяч, 10 тысяч евро и ювелирные украшения.

Умеют удивить

Впрочем, нарушители закона порой умеют удивить, а их нелепые преступления невольно заставляют улыбнутся.

В июле во Львове произошел курьезный случай при попытке ограбления. Двое злоумышленников ночью залезли в подвал многоэтажки: успели взломать дверь и упаковать в сумку кабели и электроинструменты. Однако скрыться им помешало вентиляционное окно. Сначала жители дома услышали сильный грохот и вызвали полицию. Патрульные признаются: такого еще не видели. Преступник стонал и просил о помощи, он хотел сбежать через вентиляцию, но наполовину застрял в проеме. "Когда мы смотрели из подвала, то видели только его ноги, а выйдя на улицу, мы пытались его вытащить, однако увидели, что у него на руках шланг. Как нам потом объяснили жители, они связали грабителя, чтобы он не смог убежать от нас", – рассказал инспектор патрульной полиции Владимир Антонов.

Еще одного злоумышленника заметили в самом подвале. Владелец подвала написал заявление о краже, правоохранители открыли уголовное производство и выяснили: оба злоумышленника ранее уже были судимы. Теперь им грозит по пять лет тюрьмы.

Воры с игрушечным пистолетом

В мае в Днепре полицейские задержали супругов, которые сымитировали разбойное нападение на Национальную лотерею. Как рассказали в полиции, женщина с игрушечным пистолетом зашла в помещение лотереи, где кассиром работал ее муж. Якобы угрожая ему оружием, она забрала из кассы всю выручку — более 11 000 гривен. По факту разбойного нападения следственным отделом Днепровского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). "Женщина призналась в содеянном и рассказала, что ее муж в течение месяца проходил стажировку на должность кассира Национальной лотереее. Супруги хотели оформить себе загранпаспорта и уехать в Польшу. Однако, денег на оформление паспортов и виз у них не было. Поэтому они решили сымитировать разбойное нападение", — рассказал и. о. начальника сектора криминальной полиции подполковник полиции Антон Шмукин.

Аналогичный случай произошел и в столице. В марте на Печерске двум ворам с игрушечным пистолетом удалось вынести из магазина плазменные телевизоры, планшеты, игровые приставки, а также денежную выручку. Установлено, что 22-летний парень и 21-летняя девушка в масках ворвались в магазин, избили продавца и забрали товар и деньги из кассы. С награбленным они скрылись на авто. В городе сразу ввели план "Перехват", и вскоре преступники были задержаны.

По материалам из открытых источников интернет