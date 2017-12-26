Убийство журналиста Веремия. ГПУ обжалует приговор Крысину

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Прокуратура обжалует приговор суда Юрию Крысину, которого признали причастным к убийству журналиста Вячеслава Веремия. Об этом заявил старший прокурор ГПУ Алексей Донской в обращении, обнародованном на YouTube.

"Учитывая все эти факторы, необоснованность, незаконность приговора в части назначенного наказания, сторона обвинения подаст апелляцию в Апелляционный суд Киева", — заявил Донской.

По мнению старшего прокурора, суд не учел ряд обстоятельств при вынесении решение.

"Суд не учел, что лицо было фактически не только исполнителем преступления, но и организовало ряд других лиц к совершению преступления и руководило непосредственно их действиями на месте. Кроме того, судом не учтено, что когда это лицо уже находилось под судом, то есть на личном обязательстве, он совершил еще два тяжких умышленных преступления, причем за одно из этих преступлений он был приговорен к условному наказанию. Это тяжкое преступление было. И еще по поводу одного преступления, которое ему инкриминируется: уголовное производство в настоящее время рассматривается судом. То есть все эти обстоятельства должны быть учтены судом, поскольку в уголовном кодексе предусмотрено по каждому преступлению наказание, и суд при назначении наказания должен учитывать именно эти обстоятельства", — заявил Донской.

Донской добавил, что суд также не учел того, что Крысин, находясь под домашним арестом, давал указания лицам из своего окружения прятать оружие — снайперскую винтовку с оптическим прицелом и глушителем.

Ранее Национальный союз журналистов Украины потребовал оценки приговора от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко и главы МВД Арсена Авакова.