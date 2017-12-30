Убийственный 2017-ый: жертвы оплаканы, убийцы не названы

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В Нацполиции уверяют, что в этом году в Украине произошло убийств меньше, чем за последние 20 лет по всей Украине — с января по октябрь 2017 года. зарегистрировано1185 умышленных убийств. Но сколько из них носят заказной характер, в МВД скромно молчат. Но даже если вспомнить самые резонансные, окажется, что ни одно из них не раскрыто — ни убийца, ни заказчик не найдены.

Киллеры не промахнулись

31 марта в Мариуполе погиб полковник, замначальника контрразведки управления СБУ в Донецкой области Александр Хараберюш — его взорвали в собственном автомобиле. Убийство квалифицировали как теракт, в котором обвинили российские спецслужбы. В октябре СБУ задержала по подозрению в убийстве 29-летнюю Юлию Прасолову. По данным следствия, Прасолова подложила взрывчатку в автомобиль Хараберюша и получила за работу 15 тыс. долларов. Что она входила в "Центр специальных операций" непризнанной ДНР. Также прорабатывалась версия о том, что она причастна к убийству журналиста Павла Шеремета. Но в ноябре в СБУ заявили, что к этому делу она не имеет отношения.

27 июня в Киеве так же в собственном автомобиле был взорван полковник Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Виновных то же искали среди российских спецслужб. Этой же версии придерживается и военная прокурора, которая занимается расследованием. Но раскрыть его так и не удалось.

8 сентября в центре Киева взорвался еще один автомобиль Toyota Camry, погиб владелей гражданин Грузии Тимур Махаури. Которого подозревали в серии убийств на территории Турции сторонников лидера "Имарата Кавказа" Доку Умарова. А также ни много ни мало — в ликвидации чеченского полевого командира Шамиля Басаева. В качестве прикрытия у Махаури была корочка бойца чеченского добровольческого батальона шейха Мансура, созданного в Украине осенью 2014 года и до сих пор находящегося в секторе "М" — на Мариупольском направлении.

Обосновался в Киеве. В январе 2017 г. его задержали правоохранители с двумя незарегистрированными пистолетами. Но он пошел на сделку со следствием, и после двух месяцев в СИЗО его отпустили.

В МВД рассматривают три основные версии: деятельность российских или чеченских спецслужб, личная месть или криминальные разборки.

25 октября в Киеве возле редакции телеканала "Эспрессо TV" в тот момент, когда на крыльцо вышел народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала произошел взрыв. Смертельное ранение получил охранник Мосийчука сотрудник МВД Руслан Кушнир и проходивший мимо подполковник МВД Михаил Мормиль. Мосийчук, Бала, а также еще одна случайная прохожая получили ранения. В покушении на Мосийчука, а других вариантов даже не рассматривали, заподозрили агентов российских спецслужб. Их по сей день ищут. Впрочем, Сбу заинтересовалась так же окружением Мосийчука.

30 октября на железнодорожном переезде возле села Глеваха в Киевской области киллеры расстреляли автомобиль, в котором находились Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. Окуева погибла на месте.

УНИАН Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия

Погибшая прославилась тем, что с началом войны на Донбассе в 2014-м в составе батальона милиции особого назначения Киев-2 участвовала в обороне Дебальцево. По военному билету она — фельдшер, но закончила курсы снайпинга. Она же помогала в создании Международного миротворческого батальона имени Дудаева, в котором служила пресс-офицером. Этот же батальон возглавил ее муж Адам Осмаев после гибели в бою первого командира, получив званием майор, хотя от военной службы был далек.

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4 ноября в Харькове расстреляли бизнесмена Эдуарда Аксельрода известного под кличкой "Лепа". Версий убийства было три: долги, личная месть, криминальные разборки. Но позже его гибель связали с организацией убийства Дениса Вороненкова. По данным генпрокурора Юрия Луценко якобы через него проходила связь заказчика Владимира Тюрина и руководителя группы по ликвидации Вороненкова — Юрия Василенко.

И полиции улыбается удача

На 20017 год в Украине пришелся пик заказных убийств и только в одном удалось установить личность исполнителя — это в убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, которого расстреляли в центре Киева 23 марта. Накануне он с супругой то же бывшим депутатом госдумы Марией Максаковой получил гражданство Украины и дал показания в качестве свидетеля по делу против Виктора Януковича.

На Вороненкова и его охранника из разведки МО, киллер напал возле гостинице "Премьер Палас", куда беглый бизнесмен и политик приехал на встречу. Раненый охранник Вороненкова выстрелил в киллера и смертельно ранил его. Убийцей оказался боец Национальной гвардии из батальона "Донбасс".

Евгений Котенко Убийство Дениса Вороненкова

По первоначальной версии считали убийство Вороненкова дело рук ФСБ РФ. Но в октябре генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по их данным заказчик убийства — бывшего мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина. То есть убийство носило личный характер. В его организации и исполнении подозревают пятерых украинцев: Павла Паршова, Юрия Василенко, Александра Лося, Ярослава Левенца и Ярослава Тарасенко. Паршова убил охранник Вороненкова. Лось и Тарасенко находятся под арестом, а Василенко и Левенец — в розыске.

А на днях глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что полиции в Киеве удалось задержать банду киллеров — граждан Украины, которые брали заказы на устранение бизнесменов, чиновников. Пятеро задержанных причастны к многим нападениям на людей в Киеве. Они заминировали авто бизнесмена и привели устройство в действие, когда тот был возле школы. Мужчина чудом выжил. А рано утром 30 мая в Киеве они убили и.о. главы "Укрспирта" Виктора Панкова. Киллер выстрелил в экс-чиновника из салона автомобиля, на котором скрылся.

Это единственное светлое пятно в деятельности Нацполиции за этот год. Остальные преступления переходят в разряд "глухарей".

"Если преступление не раскрывается в ближайшие дни, ну, максимум несколько недель, можно его вписывать в разряд "глухарей". Потом его раскрыть может помочь только случай. А сегодня я вообще не могу представить, как работать следствию, если они ограничены по срокам. С легкой руки депутатов были приняты поправки согласно которым следователям необходимо за 2 месяца раскрыть и отправить в суд уголовный проступок, за 3 месяца – преступление небольшой или средней тяжести, за 6 месяцев – тяжкое или особо тяжкое. Уложиться в полгода — это не реально, если дело наподобие убийства Павла Шеремета, которое уже стало "грухарем". За два с половиной года никаких подвижек не произошло. А, следовательно, будут сотни нераскрытых убийств. Сотни гуляющих на свободе убийц, потому что, если следователь не уложиться в срок, дело придется закрыть", — рассказывает РИА Новости Украина сотрудник МВД Андрей Кондрашов.

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А в то же время, заказные убийства украинцев продолжатся. Список не раскрытых будет все время увеличиваться, а убийцы будут спокойно гулять на воле и радоваться жизни.