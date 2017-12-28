Ведь воруют, много воруют. Криминал на праздники ополчился

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В канун нового года у воров больше шансов украсть побольше. Население достает заначки и отправляется за покупками. В торговых точках появляется больше товара и и выручки. У воров "чешутся" руки — уголовники вышли на охоту. Для них начался самый активный сезон, как утверждает эксперт по безопасности Сергей Шабовта. Только 26 декабря в полицию поступило 517 сообщений о правонарушениях, 269 из которых — кражи.

"Предпраздничный ажиотаж захватывает всех украинцев, которые достают из кубышек запасы и идет в магазины покупать подарки, продукты. Магазины то же готовятся, завозят товар, скидками и акциями заманивают клиентов. И, естественно, активизируется криминалитет, который чувствует запах денег в карманах граждан и в кассах. При том, что и в течении года вора не сидят сложа руки", — отмечает Сергей Шабовта.

В сказки, которые рассказывает глава Нацполиции Князев накануне нового года, никто не верит. Преступность очень активна, кражи, грабежи, разбойные нападения. Полиция частично признала, что не все хорошо.

"Я бы даже не сказал, что в канун нового года у криминалитета особая активность. Я бы сказал, что это продолжающаяся тенденция к ухудшению не смотря на праздники. Уверен, что богатые за эти новогодние праздники, станут беднее. Они уедут на отдых, оставят свои дома без присмотра. А к этим домам уже тщательно присматриваются, вы же видите, какие точечные грабежи происходят. Они адресные и свидетельствуют о том, что информация тщательно собирается, к нищей старушке никто не ломиться. Воры настроены на объекту, где они могут забрать большие суммы. А еще им очень помогает информация в соцсетях о планах куда кто едет и на сколько", — подчеркивает Шабовта.

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Последняя кража из киевского магазина 33 штук меховых изделий, впечатляет. С учетом того, что каждую оценили в 30 000 — 60 000 гривен. Товар, как считает эксперт по безопасности, выбран с умом, найти их не реально, они не маркируются и будут спокойно проданы в регионах. Но это явно действовала группа. Сегодня львиная доля краж приходится на розничную торговлю, воруют спиртное, конфеты, колбасы, сыры. Но это лишь говорит об обнищании населения, у которого нет денег даже на питание.

"Цены так поднялись, что нищими себя сегодня чувствуют те, кто вчера считал себя средним классом. А кражи в магазинах говорят о том, что в охрану наняты случайные люди. Но супермаркеты не в ущербе, потому что кража товара заложена в его стоимость. И они получают все равно гиперприбыль", — объясняет Сергей Шабовта.

Мы сегодня страна не благополучная, подчеркивает эксперт по безопасности. Воруют по нарастающей и будут воровать.