Итоги года от Нацполиции: вы как там, еще живы?

РИА Новости Украина

О реорганизации

В 2018 году, как сообщил Князев, в малых городах по Украине будет проведена реорганизация полиции — ее переведут на стандарты, по которым работает в областных центрах патрульная полиция.

"На сегодня у нас де-факто две патрульные полиции: новая, которая работает в 33 городах, а в других городах, городках и поселках работают группы быстрого реагирования патрульной полиции. Мы видим несоответствие. Гражданам больше импонирует работа патрульной полиции. Поэтому на 2018 год мы поставили себе это как основную задачу, и начали с руководителей", — сказал Князев на итоговой пресс-конференции.

По его словам, обе патрульные службы войдут в полицию превенции, а представители патрульной полиции уже назначаются руководителями региональных департаментов превенции. Таким образом, как отметил Князев, полномочия управления патрульной полиции будут распространяться в следующем году на всю область.

Также Князев отметил изменение критерия оценки эффективности полиции.

"В ноябре мы изменили систему оценки деятельности Национальной полиции. Европейские коллеги уже давно ушли от таких показателей, как "совершено" и "раскрыто". Они считают один большой показатель — количество расследованных и направленных в суд преступлений по сравнению с предыдущим периодом. Если оно растет — это хорошо, если падает — это негатив. Мы переходим на такой контроль оценки деятельности Национальной полиции", — сказал он.

Глава Нацполиции добавил, что в составе правоохранительного органа уже эффективно действуют экспериментальные детективные подразделения, которое занимается как экономическими преступлениями, так и умышленными убийствами.

О расследованиях

Князев также сообщил о расследованиях громких преступлений, однако не по всем — успешных. Так, по его словам, до сих пор не установлены лица, совершившие убийство журналиста Павла Шеремета в центре Киева.

"К сожалению, лица, которые совершили убийство Шеремета, не установлены", — сказал глава Нацполиции.

Он сообщил, что полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова, а также в ряде других покушений на бизнесменов в столице.

"Прекращена преступная деятельность группы, которая убивала и похищала людей в городе Киеве", — уточнил Князев, добавив, что все задержанные арестованы без права внесения залога. Он уточнил, что на данный момент установлена причастность задержанных к избиению предпринимателя в конце марта, взрыву около столичного университета 1 мая, а также еще к одному покушению в июне на Тургеневской в Киеве. Одного из подозреваемых в совершении этих преступлений задержали на территории соседнего государства.

Князев также сообщил, что полиция заблокировала более тысячи "групп смерти" в соцсетях, уточнив, что такая проблема практически устранена.

"Хочу вспомнить нашу реакцию в отношении преступлений, объектами которых стали несовершеннолетние, так называемые группы "Синий кит" и другие. Дети — самая уязвимая часть нашего общества. Те действия, которые проводила киберполиция вместе с другими криминальными подразделениями, сделали невозможными, минимизировали человеческие потери, в первую очередь среди детей. Мы заблокировали более тысячи таких "групп смерти" в социальных сетях, и эта проблема почти исчезла на сегодняшний день", — отметил Князев.

О раскрываемости

В целом, согласно заявлению Князева, по сравнению с предыдущим годом количество раскрытых правоохранителями преступлений возросло на 40 тыс.

"2016 год мы закончили с цифрой 562 372 правонарушения, которые расследовались. Тем временем, за 11 месяцев 2017 зарегистрировано почти 500 490 правонарушений. То есть мы констатируем, что 2017 количественный уровень преступности не очень изменится в нашем государстве, что мы и прогнозировали в начале года. Мы вообще думали, что увеличится уровень преступности. Но при этом количество раскрытых нами преступлений по сравнению с прошлым периодом выросла на 40 тыс", — рассказал он.

Он также сообщил, что в стране уменьшилось количество краж и увеличилось число их раскрываемости.

"Основные категории правонарушений, по которым общество оценивает действия или бездействие полиции, наибольшая составляющая — это кражи. Нам удалось сократить совершение таких правонарушений почти на 50 тыс. Это профилактическая работа, мы видим уменьшение с 303 тыс в 2016 году до 254 тыс в 2017 году. Однако количество раскрытых преступлений выросло более чем на 15 тыс. То есть на 15 тыс больше правонарушений среди категории "кражи" ушло в суд", — рассказал он.

По его словам, в минувшем году было совершено более 25 тыс ограблений, а в этом году — 16,5 тыс.

"То есть мы видим на 9 тыс грабежей совершено меньше, это профилактическая работа. Мы сработали превентивно больше, но раскрыли за 11 месяцев всего на 280 грабежей больше", — уточнил он.

Глава Нацполиции также отметил снижение количества совершенных разбойных нападений.

"В прошлом году было 3560, в текущем году — 2663. То есть можем констатировать, что данный вид преступности уменьшается, в том числе превентивными мерами, но количество раскрытых правонарушений — мы раскрыли 1621 разбойное нападение, это за 11 месяцев. Можем констатировать, что количество направленных в суд, несмотря на уменьшение совершенных, не слишком отличается от прошлого года. То есть это наша задача на следующий год", — отчитался Князев.

О потерях и новых сотрудниках

Как уточнил глава Нацполиции, в Украине с начала 2017 года во время проведения специальных операций были убиты шесть полицейских.

"В своей деятельности мы высчитали свои ошибки в деятельности, разобрали их на протяжении 2016 года. В 2017 году минимизировали количество физических потерь сотрудников Национальной полиции во время проведения специальных операций. К сожалению, мы все-таки имеем 6 убитых полицейских", - сказал Князев.

Также Князев сообщил, что в нынешнем году в ходе массовых акций в Украине пострадали 1,4 тыс полицейских и бойцов Национальной гвардии. По его словам, в течение года в стране состоялось 72 тысячи массовых мероприятий, в которых приняли участие 28 млн граждан.

"К сожалению, мы констатируем, что более 700 таких мероприятий проходили с столкновениями, во время которых пострадали как участники акций, так и полицейские. Во время нескольких последних таких мероприятий было травмировано 62 сотрудника полиции и 8 протестующих. Всего с начала года при обеспечении публичного порядка травмированы 1443 сотрудники полиции и Нацгвардии, разные степени тяжести, от легких до средних или тяжких телесных повреждений", - заявил Князев.

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Князев добавил, что в этом году на работу в правоохранительный орган приняли более 10 тыс человек.

"В течение года 10 646 граждан приняли на работу в Национальную полицию, большинство из которых сейчас проходит обучение или готовится со дня на день пойти на обучение. Согласно закону, в течение четырех месяцев они выходят на работу", - уточнил он.

Князев сообщил, что всего в Нацполиции работает 140 тыс человек, из них аттестованных сотрудников — 102 тыс. Наряду с этим, он отметил, что восстановленные через суды сотрудники полиции проходят стажировку в Донецкой и Луганской областях, а тех, кто отказывался ехать на восток, увольняли в течение суток.