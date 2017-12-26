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    Итоги года от Нацполиции: вы как там, еще живы?

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (80)

    (обновлено: )13720
    Глава Национальной полиции Сергей Князев отчитался во вторник по итогам работы правоохранительного органа за год. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
    Сергей Князев. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    О реорганизации

    В 2018 году, как сообщил Князев, в малых городах по Украине будет проведена реорганизация полиции — ее переведут на стандарты, по которым работает в областных центрах патрульная полиция.

    "На сегодня у нас де-факто две патрульные полиции: новая, которая работает в 33 городах, а в других городах, городках и поселках работают группы быстрого реагирования патрульной полиции. Мы видим несоответствие. Гражданам больше импонирует работа патрульной полиции. Поэтому на 2018 год мы поставили себе это как основную задачу, и начали с руководителей", — сказал Князев на итоговой пресс-конференции.

    По его словам, обе патрульные службы войдут в полицию превенции, а представители патрульной полиции уже назначаются руководителями региональных департаментов превенции. Таким образом, как отметил Князев, полномочия управления патрульной полиции будут распространяться в следующем году на всю область.

    Также Князев отметил изменение критерия оценки эффективности полиции.

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    "В ноябре мы изменили систему оценки деятельности Национальной полиции. Европейские коллеги уже давно ушли от таких показателей, как "совершено" и "раскрыто". Они считают один большой показатель — количество расследованных и направленных в суд преступлений по сравнению с предыдущим периодом. Если оно растет — это хорошо, если падает — это негатив. Мы переходим на такой контроль оценки деятельности Национальной полиции", — сказал он.

    Глава Нацполиции добавил, что в составе правоохранительного органа уже эффективно действуют экспериментальные детективные подразделения, которое занимается как экономическими преступлениями, так и умышленными убийствами.

    О расследованиях

    Князев также сообщил о расследованиях громких преступлений, однако не по всем — успешных. Так, по его словам, до сих пор не установлены лица, совершившие убийство журналиста Павла Шеремета в центре Киева.

    "К сожалению, лица, которые совершили убийство Шеремета, не установлены", — сказал глава Нацполиции.

    Он сообщил, что полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова, а также в ряде других покушений на бизнесменов в столице.

    "Прекращена преступная деятельность группы, которая убивала и похищала людей в городе Киеве", — уточнил Князев, добавив, что все задержанные арестованы без права внесения залога. Он уточнил, что на данный момент установлена причастность задержанных к избиению предпринимателя в конце марта, взрыву около столичного университета 1 мая, а также еще к одному покушению в июне на Тургеневской в Киеве. Одного из подозреваемых в совершении этих преступлений задержали на территории соседнего государства.

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    Князев также сообщил, что полиция заблокировала более тысячи "групп смерти" в соцсетях, уточнив, что такая проблема практически устранена.

    "Хочу вспомнить нашу реакцию в отношении преступлений, объектами которых стали несовершеннолетние, так называемые группы "Синий кит" и другие. Дети — самая уязвимая часть нашего общества. Те действия, которые проводила киберполиция вместе с другими криминальными подразделениями, сделали невозможными, минимизировали человеческие потери, в первую очередь среди детей. Мы заблокировали более тысячи таких "групп смерти" в социальных сетях, и эта проблема почти исчезла на сегодняшний день", — отметил Князев.

    О раскрываемости

     

    В целом, согласно заявлению Князева, по сравнению с предыдущим годом количество раскрытых правоохранителями преступлений возросло на 40 тыс.

    "2016 год мы закончили с цифрой 562 372 правонарушения, которые расследовались. Тем временем, за 11 месяцев 2017 зарегистрировано почти 500 490 правонарушений. То есть мы констатируем, что 2017 количественный уровень преступности не очень изменится в нашем государстве, что мы и прогнозировали в начале года. Мы вообще думали, что увеличится уровень преступности. Но при этом количество раскрытых нами преступлений по сравнению с прошлым периодом выросла на 40 тыс", — рассказал он.

    Он также сообщил, что в стране уменьшилось количество краж и увеличилось число их раскрываемости.

    "Основные категории правонарушений, по которым общество оценивает действия или бездействие полиции, наибольшая составляющая — это кражи. Нам удалось сократить совершение таких правонарушений почти на 50 тыс. Это профилактическая работа, мы видим уменьшение с 303 тыс в 2016 году до 254 тыс в 2017 году. Однако количество раскрытых преступлений выросло более чем на 15 тыс. То есть на 15 тыс больше правонарушений среди категории "кражи" ушло в суд", — рассказал он.

    По его словам, в минувшем году было совершено более 25 тыс ограблений, а в этом году — 16,5 тыс.

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    "То есть мы видим на 9 тыс грабежей совершено меньше, это профилактическая работа. Мы сработали превентивно больше, но раскрыли за 11 месяцев всего на 280 грабежей больше", — уточнил он.

    Глава Нацполиции также отметил снижение количества совершенных разбойных нападений.

    "В прошлом году было 3560, в текущем году — 2663. То есть можем констатировать, что данный вид преступности уменьшается, в том числе превентивными мерами, но количество раскрытых правонарушений — мы раскрыли 1621 разбойное нападение, это за 11 месяцев. Можем констатировать, что количество направленных в суд, несмотря на уменьшение совершенных, не слишком отличается от прошлого года. То есть это наша задача на следующий год", — отчитался Князев.

    О потерях и новых сотрудниках

    Как уточнил глава Нацполиции, в Украине с начала 2017 года во время проведения специальных операций были убиты шесть полицейских.

    "В своей деятельности мы высчитали свои ошибки в деятельности, разобрали их на протяжении 2016 года. В 2017 году минимизировали количество физических потерь сотрудников Национальной полиции во время проведения специальных операций. К сожалению, мы все-таки имеем 6 убитых полицейских", - сказал Князев.

    Также Князев сообщил, что в нынешнем году в ходе массовых акций в Украине пострадали 1,4 тыс полицейских и бойцов Национальной гвардии. По его словам, в течение года в стране состоялось 72 тысячи массовых мероприятий, в которых приняли участие 28 млн граждан.

    "К сожалению, мы констатируем, что более 700 таких мероприятий проходили с столкновениями, во время которых пострадали как участники акций, так и полицейские. Во время нескольких последних таких мероприятий было травмировано 62 сотрудника полиции и 8 протестующих. Всего с начала года при обеспечении публичного порядка травмированы 1443 сотрудники полиции и Нацгвардии, разные степени тяжести, от легких до средних или тяжких телесных повреждений", - заявил Князев.

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    Князев добавил, что в этом году на работу в правоохранительный орган приняли более 10 тыс человек.

    "В течение года 10 646 граждан приняли на работу в Национальную полицию, большинство из которых сейчас проходит обучение или готовится со дня на день пойти на обучение. Согласно закону, в течение четырех месяцев они выходят на работу", - уточнил он.

    Князев сообщил, что всего в Нацполиции работает 140 тыс человек, из них аттестованных сотрудников — 102 тыс. Наряду с этим, он отметил, что восстановленные через суды сотрудники полиции проходят стажировку в Донецкой и Луганской областях, а тех, кто отказывался ехать на восток, увольняли в течение суток.

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