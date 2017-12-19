Жертвы бандитизма массово осваивают профессию - следователь

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Украинцы больше не звонят по "102" и "112". После "успешно" проведенной реформы МВД никто уже не рассчитывает на помощь полиции в поиске похищенного имущества — жертвы сами становятся детективами и даже судьями. К этому их подталкивает жестокая реальность — полная импотенция Нацполиции.



Там, где не сыщешь полицию… Facebook Евгения Лосовского Юрист о задержании криминальных авторитетов: виден непрофессионализм полиции

Не так давно в интернете появилась красноречивая запись с мобильного телефона. Средь бела дня в городе Покров Днепропетровской области свидетель засняла, как некий парень бодро тащит на плечах телевизор, явно не свой.

Как добропорядочный гражданин девушка, судя по шагам, не только сняла кадра на видео, но и пыталась вызвать полицию, на что ей отвечали: "Всі оператори здійснюють прийом дзвінків, залишайтеся будь ласка на лінії". К сожалению, окончание этой истории осталось за кадром.

Но оказывается, что даже задержанные гражданами воры полицию не интересуют. В Киеве у Вечного огня в парке Славы добровольцы задержали автомобильного вора.



"В течении получаса наши коллеги тщетно пытались вызвать полицию по линии "102", "112". В итоге, они вышли на дорогу и остановили, проезжавший мимо, с оказией, патруль. Патрульный попался не промах и прямо задал вопрос: "А что нам с ним делать?" Коллеги в замешательстве, но люди опытные, предложили обыскать правонарушителя и одеть на него наручники. Реакции на предложение не последовало. Ощутив на себе удивленные взгляды моих коллег, патрульный решил их окончательно добить: "Сейчас вызовем полицию и все решим!", - написал на свой странице в соцсети экс-глава украинского бюро Интерпол Кирилл Куликов.

Правильную полицию, в лице опергруппы, ждут не все. Некоторые не полагаются на нее и сами не только ловят злодеев, но и наказывают. Потому что, как показывает практика, после задержания вора тут же отпускают.

В Пятихатках Днепропетровской области местные мужики поймали троих кадров, который сливали бензин и солярку из баков чужих автомобилей, да еще и воровали аккумуляторы и на месте их наказали. На видео, которые снял один из народных мстителей видно, что они побили стекла их "жигуленка", а одного подвесили за ноги на дереве со связанными руками.



Кто ищет, тот всегда найдет. А кто накажет?

Киевлянин Андрей Романов рассказал свою историю поиска украденного у него фотоаппарата, в которой полиция выглядит не на высшем уровне.



"Совсем недавно, у меня украли фотоаппарат, я пошел в полицию, писать заявление. В полиции сказали, что у них нет ручки. Занавес. Живу я рядом с райотделом, вернулся со своей ручкой. Обстановка унылая, лица грустные, работать не хотят. Спустя сутки было открыто дело, + сутки пока назначили следователя. В заявлении я указал номера телефонов вора, который украл мой фотоаппарат (номер был доступен еще пару суток). Пока наша новая, красивая, умная полиция искала мой фотоаппарат, я мониторил OLX и т.д., предположив, что его будут продавать", — рассказывает Андрей.

В итоге, через две недели он нашел его на ОЛХ, сверил серийный номер, убедившись, что точно он и на радостях помчался в полицию.

"Позвонил следователю, сказал, что нашел фотоаппарат в объявлении, на что получил ответ: "Занят, позвоните позже/завтра". Позвонил на следующий день, услышал: "Позвоните в следующем месяце" (через 2 недели). Но я настойчивый. Мы встретились через день, составили план действий. Понимая, что мой фотоаппарат никому не нужен кроме меня, я, благодаря знакомым, выманиваю фотоаппарат у "продавца" на новую почту. И вот прошла еще неделя а именно уже 4 декабря, пришла моя посылка с фотоаппаратом, открываю, снимая все на видео. Далее, как бы по плану, я должен вызвать полицию, затем они вызывают опер группу, они накладывают арест на фотоаппарат и он остается на "Новой почте" до суда", - объясняет Андрей.

На "Новой почте" помогли, дали информацию об отправителе, у которого помимо этой посылке тысяча отправителей. Но все оказалось не так то просто.

Следователь рассказал, что позвонил "продавцу" и договорился о том, что посылка вернется обратно к отправителю в Нововолынск, он оттуда приедет в Киев с украденным фотоаппаратом, отдаст его следователю и напишет заявление на того, у кого он (типа) купил его на OLX. А он уверял, что он перекупщик.



"Меня этот вариант не устроил и тут мне следователь сказал, что дело мое закрыто. Закрыто, потому что нет состава преступления и закрыто оно уже почти неделю назад (29.11.2017) При этом, этот "господин хороший" в погонах, мутил воду, рассказывал мне, чтобы я выманивал фотик и т. д.", - возмущается Андрей.

В итоге, с продавцом удалось договориться полюбовно. Он пообещал его отдать, чтобы не открывали уголовное дело. Но история еще не закончилась.



Время самосуда Фото "Голос столицы" Криминальные войны. Украина в шаге от кровавого бандитизма

В свое оправдание патрульные полицейские жалуются, что их слишком мало, а территория слишком большая. И большинство вызовов ничтожны, как то "сосед светит в окно лазером" или же "муж подозревает жену в измене и просит составить протокол с актом осмотра". И именно поэтому патрульная полиция не успевает и слишком долго едет, объясняет один из сотрудников патрульной полиции Киева Василий Коряк. Да и мероприятия в центре

Киева то же отвлекают от обыденной работы патрульных и полицию. Оперативные сотрудники уголовного розыска рассказывают, что они самостоятельно могут только в туалет сходить, по работе они не делают шага без указания следователя. Следователи жалуются на огромную нагрузку — дел много, начальство нависает и требует результата, вот и расставляются приоритеты — не перспективные дела закрыть, а перспективными заниматься.



"Когда только начиналась реформа, все специалисты или сами ушли или их "ушли". Скоро следователям взяток вымогать не надо будет, им потерпевшие сами начнут платить, чтобы они расследовали их дела. Вот, что получили в результате этой реформы. Неправильно организована работа полиции, распиаренная патрульная полиция ничего не умеет и занимается исключительно функциями старого ГАИ. Это всех устраивает. Дозвониться в дежурку — нереально и это факт. И пока не будет принято решение о перереформировании правоохранительной системы, толка не будет. Мы все слышали, что была реформа, появился новый орган — Нацполиции, то есть, появилось подразделение, которое занимается функциями старой милиции. Ничего нового. Зато в бюджете на МВД заложили 65 миллиардов на следующий год, а Нацполиции 24 миллиарда. Бюджет больше, чем на оборону, а результат нулевой. Полиции не доверяют, суды взрывают, полицейский машины угоняют и взрывают, если люди понимают, что защиты со стороны правоохранителей нет, они не выполняют свои функции, тогда люди сами защищают себя и имеют полное моральное право", — рассказывает РИА Новости Украины экс-заместитель руководителя главного следственного управления МВД Украины Григорий Мамка.

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Как подчеркивает юрист, чем больше власть и силовики будут проявлять импотентное отношение к безопасности граждан, тем больше украинцев будут выносить и исполнять приговора злоумышленникам и считать, что так и надо.