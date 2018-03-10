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    Укрспирт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 44
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    Трубопровод
    Вслед за "Укрпочтой". "Укрспирт" намерен поставлять газ
    08:32 18.02.2018
    1059
    Как выяснилось, лицензию на поставки газа "Укрспирту" вскоре может дать Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг.
    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Убийственный 2017-ый: жертвы оплаканы, убийцы не названы
    18:26 30.12.2017
    1001Криминальные войны в Украине
    За год в Украине произошло не меньше сотни умышленных убийств. Точное количество МВД не озвучивает, потому что эти убийства остаются не раскрытыми. Но одно тревожит больше всего: в следующем году это количество может увеличиться в разы.
    Производство на Укрспирте
    В "Укрспирте" появился временный руководитель
    16:45 13.09.2017
    122
    Как отмечается в распоряжении,обнародованном на сайте Кабмина, советник директора "Укрспирта" Лучечко Юрий Михайлович назначен временно исполняющим обязанности главы предприятия.
    Руководитель аналитического департамента консалтингового агентства ААА Мария Колесник
    Как обыски в "Укрспирте" отразятся на рынке алкоголя. Мнение эксперта
    12:48 26.07.2017
    120
    Массовые обыски, которые прошли в 40 государственных спиртовых предприятиях, не отобразятся на алкогольном рынке, но могут на некоторое время ослабить позиции теневого производства алкоголя, считает эксперт Мария Колесник.
    Борис Кушнирук
    Кушнирук: "Укрспирту" нужна приватизация, но на особых условиях
    08:44 26.07.2017
    178Новая волна приватизации в Украине
    Правительство готовится к приватизации спиртовой отрасли, но не знает, как это сделать. Руководители заводов и политики хотят сохранить контроль над предприятиями, поэтому будут препятствовать продаже под видом защиты трудовых коллективов, считает экономический эксперт Борис Кушнирук.
    Ростислав Кравец
    Обыски на спиртзаводах отразятся на теневом рынке алкопродукции — Кравец
    09:12 25.07.2017
    167
    Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил в эфире "ГС", что правоохранители пытаются изменить потоки доходов с теневого бизнеса или пытаются бороться с производством контрафактной продукции.
    Владимир Гройсман
    Второе убийство за неделю – Гройсман хочет продать "Укрспирт"
    11:37 01.06.2017
    1009Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач заявил в эфире "ГС", что концерн "Укрспирт" нужно продать частями и определиться с квотами на объемы производства, чтобы спирт продавался и за границу.
    Фото с места убийства бывшего и. о. директора Укрспирта
    Золотарев: заказчиков убийства сотрудника "Укрспирта" не найдут
    08:50 31.05.2017
    416Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" прокомментировали убийство советника главы ГП "Укрспирт" Виктора Панкова и проанализировал, кому оно может быть выгодно.
    Заместитель директора государственного предприятия Укрспирт Игорь Ильчишин.
    Стало известно имя чиновника, избитого битами в Киеве
    19:04 30.03.2017
    416
    Как сообщили в "Укрспирт", вопросы относительно мотива нападающих, заказчиков, а также причин нападения находятся в компетенции правоохранительных органов.
    Алкогольный напиток. Архивное фото
    "Укрспирт" не будет повышать с 1 марта цены на спирт
    12:37 21.02.2017
    76
    В государственном предприятии "Укрспирт" отмечают, что компания не будет применять второй этап повышения цены на спирт этиловый ректификованный.
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.
    Подорожание водки и реакция на теневом рынке алкоголя
    18:41 15.01.2017
    1017
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач заявил в эфире "ГС", что нелегальный рынок алкоголя в Украине еще больше увеличится в 2017-ом году.
    Алкогольный напиток. Архивное фото
    В Украине выросли цены на спирт
    04:11 14.01.2017
    354
    С января спирт подорожал на 10,6%, а с марта - на 8%. "Укрспирт" планирует повысить цены не только на спирт, но и на все виды спиртосодержащей продукции.
    Производство на Укрспирте
    "Укрспирт" оштрафовали на почти 20 млн гривен
    10:38 03.01.2017
    222
    По данным сообщения прокуратуры Львовской области, "Укрспирт" нанес убытки Великолюбинскому поселковому совету в результате самовольной добычи подземных вод.
    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Наибольшая перспектива по приватизации у "Укрспирта" - Загородний
    06:10 31.12.2016
    157Новая волна приватизации в Украине
    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что "Укрспирт" нужно продавать по частям.
    Митингующие из Укрспирта привели под Кабинет министров свиней
    Свиньи под Кабмином. Сотрудники "Укрспирта" требуют отставки министра Кутового 
    13:46 14.12.2016
    376
    Возле Кабинета министров в среду собрались около полутысячи митингующих из государственного предприятия "Укрспирта", которые привели к зданию правительства свиней и прикатили бочку спирта.
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.
    Приватизация "Укрспирта": покупатели на "лакомый кусок" найдутся – эксперт
    19:54 16.11.2016
    191
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач в эфире "ГС" подверг сомнению необходимость приватизации государственного предприятии "Укрспирт". Он считает, что в этом решении Кабмина нет логики.
    Наручники
    Суд арестовал бывшего главного бухгалтера "Укрспирта" по делу о хищении
    17:50 17.10.2016
    56Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Как сообщается, постановлением Шевченковского районного суда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и определен залог в качестве альтернативы содержанию под стражей в размере 3 тысяч минимальных заработных плат, что составляет 4,1 миллиона гривен.
    Гривны
    ГПУ задержала экс-главбуха "Укрспирта" по подозрению в хищении 750 млн грн
    14:56 15.10.2016
    805Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По данным генпрокурора Юрия Луценко, "Волощук по предварительному сговору с руководителем "Укрспирта" Хартом перечислил денежные средства в размере 750 миллионов гривен на счета фиктивных предприятий, которые не совершали поставки продукции".
    Производство на Укрспирте
    К полноценной приватизации "Укрспирт" не готов - Забловский
    10:39 10.05.2016
    251
    Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский отметил, что Украине нужна не тотальная приватизация, а передача в частные руки тех предприятий, которые являются дырой для украинского бюджета.
    Михаил Саакашвили
    Саакашвили: из-за коррупции на госпредприятиях Украина ежегодно теряет $5 млрд
    17:19 06.12.2015
    598
    Согласно информации, из-за хищений на предприятии "Укрспирт" государство ежегодно теряет 240 миллионов долларов, из-за коррупционных схем на Одесском припортовом заводе - 700 миллионов долларов.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Трубопровод
    Вслед за "Укрпочтой". "Укрспирт" намерен поставлять газ
    08:32 18.02.2018
    1059
    Как выяснилось, лицензию на поставки газа "Укрспирту" вскоре может дать Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг.
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