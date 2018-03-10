За год в Украине произошло не меньше сотни умышленных убийств. Точное количество МВД не озвучивает, потому что эти убийства остаются не раскрытыми. Но одно тревожит больше всего: в следующем году это количество может увеличиться в разы.
Массовые обыски, которые прошли в 40 государственных спиртовых предприятиях, не отобразятся на алкогольном рынке, но могут на некоторое время ослабить позиции теневого производства алкоголя, считает эксперт Мария Колесник.
Правительство готовится к приватизации спиртовой отрасли, но не знает, как это сделать. Руководители заводов и политики хотят сохранить контроль над предприятиями, поэтому будут препятствовать продаже под видом защиты трудовых коллективов, считает экономический эксперт Борис Кушнирук.
Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил в эфире "ГС", что правоохранители пытаются изменить потоки доходов с теневого бизнеса или пытаются бороться с производством контрафактной продукции.
Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач в эфире "ГС" подверг сомнению необходимость приватизации государственного предприятии "Укрспирт". Он считает, что в этом решении Кабмина нет логики.
Как сообщается, постановлением Шевченковского районного суда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и определен залог в качестве альтернативы содержанию под стражей в размере 3 тысяч минимальных заработных плат, что составляет 4,1 миллиона гривен.
По данным генпрокурора Юрия Луценко, "Волощук по предварительному сговору с руководителем "Укрспирта" Хартом перечислил денежные средства в размере 750 миллионов гривен на счета фиктивных предприятий, которые не совершали поставки продукции".
Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский отметил, что Украине нужна не тотальная приватизация, а передача в частные руки тех предприятий, которые являются дырой для украинского бюджета.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".