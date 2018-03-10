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    Амина Окуева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 57
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    Уходящий год запомнился не только громкими скандалами, резонансным криминалом или ростом тарифов. Мир и Украина прощались с целыми эпохами, известными политиками и непревзойденными деятелями искусства. О потерях 2017 года — в обзоре РИА Новости Украина.
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    1001Криминальные войны в Украине
    За год в Украине произошло не меньше сотни умышленных убийств. Точное количество МВД не озвучивает, потому что эти убийства остаются не раскрытыми. Но одно тревожит больше всего: в следующем году это количество может увеличиться в разы.
    Амина Окуева. Архивное фото
    В Одессе отказались называть улицу именем Окуевой
    12:17 22.12.2017
    783Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Депутатам Одесского облсовета предлагалось направить призыв всем городским, поселковым, сельским председателям Одесской области рассмотреть возможность назвать улицу имеем Амины Окуевой.
    Амина Окуева. Архивное фото
    Турчинов назвал убийцу Окуевой
    18:52 20.12.2017
    1759Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, заказ был четко зафиксирован, когда первая попытка убить эту семью была провалена.
    Амина Окуева. Архивное фото
    Убийцы Окуевой вряд ли живы. Депутат поделился подробностями расследования
    21:40 04.12.2017
    1143Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Депутат Игорь Мосийчук уверен, что найти исполнителей будет очень не просто. По его мнению, большинство исполнителей и организаторов этих двух преступлений, методично зачищают.
    Автомобиль, в котором расстреляли Амину Окуеву
    Тука не верит, что на Окуеву и Мосийчука покушались россияне
    11:34 20.11.2017
    1344Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий заявил, что оба покушения были неудачными, что говорит о непрофессионализме киллеров.
    Автомобиль, в котором расстреляли Амину Окуеву
    В полиции сообщили о бесполезности охраны Окуевой при покушении
    23:59 08.11.2017
    380Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    По словам главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, при наличии физической охраны у Амины Окуевой и Адама Осмаева в момент совершения преступления, пострадавших было бы больше.
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    Геращенко не прав: полиция раскрыла новые подробности убийства Окуевой
    11:34 08.11.2017
    1580Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    По словам представителя Управления Нацполиции в Киевской области, эксперты проводят баллистическую экспертизу, чтобы установить, из какого оружия убили Окуеву.
    Автомобиль, в котором расстреляли Амину Окуеву
    Со следами ДНК. Найден автомат, из которого убили Окуеву - Геращенко
    16:16 07.11.2017
    2431Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    По словам Антона Геращенко, следствие считает, что в группе, которая готовила убийство Амины Окуевой, могли быть около четырех человек. Член коллегии МВД выразил надежду, что у полиции будет достаточно сил и средств, чтобы раскрыть это преступление.
    На месте расстрела авто, в результате чего погибла Амина Окуева
    Появились новые подробности убийства Окуевой
    23:41 06.11.2017
    1473Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    По словам свидетеля, его удивило исчезновение собак, которых постоянно видели в районе нападения на Осмаева и Окуевой. Мужчина предполагает, что животных усыпили, а к убийству тщательно готовились.
    Амина Окуева. Архивное фото
    Мать Окуевой рассказала, о чем писала дочери в день смерти
    21:32 06.11.2017
    1074Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Мать убитой Амины Окуевой, чеченского добровольца в зоне АТО, рассказала, что в день смерти дочери просила ее быть осторожной и не терять бдительность.
    Амина Окуева и Адам Осмаев
    Осмаев заявил, что знает заказчиков убийства Окуевой
    04:19 03.11.2017
    2860Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Чеченский доброволец Адам Осмаев заявил, что знает заказчиков покушения, в результате которого он был ранен, а его жена - Амина Окуева - была убита.
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    Как изменит жизнь в Киеве усиление мер безопасности. Мнение эксперта
    17:18 02.11.2017
    1022Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой в эфире "ГС" заявил, что реализация в нынешней обстановке усиленного режима несения службы правоохранителями выглядит популистской мерой и только способом показать "бурную деятельность".
    Амина Окуева. Архивное фото
    Опубликовано посмертное фото Амины Окуевой
    16:58 01.11.2017
    4892Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Супруг погибшей Амины Окуевой от пуль неизвестных нападающих опубликовал на своей странице в социальной сети фото супруги, лежащей в гробу. Он призвал всех верующих помолиться за ее душу.
    Амина Окуева. Архивное фото
    Нардепы хотят присвоить скверу возле посольства РФ в Киеве имя Окуевой
    16:44 01.11.2017
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    Нардепы обратились к Виталию Кличко с предложением присвоить скверу в Соломенском районе столицы, который расположен возле посольства Российской Федерации, имя погибшей Амины Окуевой.
    Амина Окуева. Архивное фото
    Появилось фото могилы Окуевой
    14:27 01.11.2017
    2534Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Муфтий Всеукраинского Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов сообщил, что никакого тайного молебна во вторник в мечети Исламского культурного центра Киева не происходило, ее похоронили в среду.
    Амина Окуева. Архивное фото
    Юрист: очевидно, что целью заказчиков была именно Окуева
    12:38 01.11.2017
    1688Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Депутата Игоря Мосийчука и погибшую добровольца АТО Амину Окуеву связывают как личные, так и политические моменты, отметил юрист Евгений Лосовский.
    Автомобиль, в котором расстреляли Амину Окуеву
    В Украине объявили охоту на добровольцев АТО?
    12:21 01.11.2017
    13197Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    С каждым днем количество "глухарей" увеличивается. От взрывов и от пуль, гибнет все больше и больше людей. Политики заявляют, что следы этих преступлений ведут в РФ, но обрываются они на линии разграничения на Донбассе.
    Амина Окуева. Архивное фото
    Именем убитой Окуевой назовут закон о защите свидетелей - нардеп
    10:27 01.11.2017
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    Закон о защите свидетелей, который будет представлен в ноябре, будет носить имя Амины Окуевой, сообщил советник главы МВД Украины, депутат парламента от фракции коалиции "Народного фронта" Антон Геращенко.
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    Следственная комиссия ВР помешает расследованию убийства Окуевой – эксперт
    06:53 01.11.2017
    535Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк заявил, что заявление Мосийчука об убийстве Окуевой – очередной инфоповод.
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