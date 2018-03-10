Уходящий год запомнился не только громкими скандалами, резонансным криминалом или ростом тарифов. Мир и Украина прощались с целыми эпохами, известными политиками и непревзойденными деятелями искусства. О потерях 2017 года — в обзоре РИА Новости Украина.
За год в Украине произошло не меньше сотни умышленных убийств. Точное количество МВД не озвучивает, потому что эти убийства остаются не раскрытыми. Но одно тревожит больше всего: в следующем году это количество может увеличиться в разы.
По словам Антона Геращенко, следствие считает, что в группе, которая готовила убийство Амины Окуевой, могли быть около четырех человек. Член коллегии МВД выразил надежду, что у полиции будет достаточно сил и средств, чтобы раскрыть это преступление.
Эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой в эфире "ГС" заявил, что реализация в нынешней обстановке усиленного режима несения службы правоохранителями выглядит популистской мерой и только способом показать "бурную деятельность".
Муфтий Всеукраинского Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов сообщил, что никакого тайного молебна во вторник в мечети Исламского культурного центра Киева не происходило, ее похоронили в среду.
С каждым днем количество "глухарей" увеличивается. От взрывов и от пуль, гибнет все больше и больше людей. Политики заявляют, что следы этих преступлений ведут в РФ, но обрываются они на линии разграничения на Донбассе.
Закон о защите свидетелей, который будет представлен в ноябре, будет носить имя Амины Окуевой, сообщил советник главы МВД Украины, депутат парламента от фракции коалиции "Народного фронта" Антон Геращенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".