Уходящий год запомнился не только громкими скандалами, резонансным криминалом или ростом тарифов. Мир и Украина прощались с целыми эпохами, известными политиками и непревзойденными деятелями искусства. О потерях 2017 года — в обзоре РИА Новости Украина.
Прощание с поэтом Евгением Евтушенко, скончавшимся в США, прошло во вторник в Москве в Центральном Доме литераторов. Поэт будет похоронен на Переделкинском кладбище рядом с могилой Бориса Пастернака согласно его воле.
По словам друга семьи поэта Михаила Моргулиса, ранее похороны планировались на 9 апреля, но это Вербное воскресенье, поэтому все будет перенесено на 11 или 12 апреля. Прощание пройдет в Центральном доме литераторов, похороны - в Переделкино.
Как сообщил Михаил Моргулис, сразу после получения медзаключения о смерти состоится церемония прощания по православному обряду в межконфессиональной церкви университета города Талса, где работал Евтушенко.
В субботу в США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко от остановки сердца. Он умер в местечке Талса, штат Оклахома. Согласно завещанию, он будет похоронен на Переделкинском кладбище рядом с Борисом Пастернаком.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".