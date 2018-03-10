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    Евгений Евтушенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Прощание с Евгением Евтушенко
    В Москве простились с Евгением Евтушенко 
    14:07 11.04.2017
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    Прощание с поэтом Евгением Евтушенко, скончавшимся в США, прошло во вторник в Москве в Центральном Доме литераторов. Поэт будет похоронен на Переделкинском кладбище рядом с могилой Бориса Пастернака согласно его воле.
    Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко
    В Москве во вторник пройдет церемония прощания с Евтушенко
    05:54 11.04.2017
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    Прощание с Евтушенко в ЦДЛ начнется во вторник в 9.00, гражданская панихида - в 11.00. Поэт будет похоронен 12 апреля на Переделкинском кладбище рядом с могилой Бориса Пастернака согласно своей воле.
    Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко
    В США походит церемония прощания с российским поэтом Евтушенко
    02:19 06.04.2017
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    Друг поэта - писатель и богослов Михаил Моргулис сообщил, что церемония прощания проходит в арт-центре университета Талсы, "где Евгений Александрович работал последние четверть века".
    Поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра Современник
    Названы дата и место прощания с Евтушенко
    04:43 04.04.2017
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    Прощание с Евгением Евтушенко состоится в Центральном доме литераторов во вторник, 11 апреля. На следующий день состоится отпевание в церкви в Переделкино и похороны на кладбище.
    Поэт Евгений Евтушенко
    Похороны Евтушенко пройдут в Переделкино 11-12 апреля - друг семьи
    21:22 03.04.2017
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    По словам друга семьи поэта Михаила Моргулиса, ранее похороны планировались на 9 апреля, но это Вербное воскресенье, поэтому все будет перенесено на 11 или 12 апреля. Прощание пройдет в Центральном доме литераторов, похороны - в Переделкино.
    Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
    Конец эпохи: ушел из жизни Евгений Евтушенко - больше, чем поэт
    09:59 03.04.2017
    267
    Сроки еще не определены, не известно, сколько времени займет решение всех формальностей, сказала вдова поэта Мария Новикова.
    Поэт Евгений Евтушенко
    Друг Евтушенко сообщил, когда состоится прощание с поэтом в США
    21:29 02.04.2017
    90
    Как сообщил Михаил Моргулис, сразу после получения медзаключения о смерти состоится церемония прощания по православному обряду в межконфессиональной церкви университета города Талса, где работал Евтушенко.
    Владимир Путин. Архивное фото
    Путин: Евгений Евтушенко - личность уникального масштаба
    16:54 02.04.2017
    138
    По словам президента РФ Владимира Путина, Евгений Евтушенко – выдающийся представитель отечественной и мировой литературы, властитель дум и кумир многих поколений.
    Поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра Современник
    Евтушенко похоронят в России 7-8 апреля - источник
    14:56 02.04.2017
    404
    Источник, близкий к семье поэта, сообщил, что "похороны пройдут в России, однако когда точно, пока неизвестно". По его словам, "предположительно, 7 или 8 апреля в Переделкине".
    Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко
    Хроника 1 апреля: смерть Евтушенко, взрыв на карнавале во Франции, весенний призыв
    10:30 02.04.2017
    422
    В субботу в Соединенных Штатах скончался поэт Евгений Евтушенко, причиной смерти поэта стала необратимая форма рака. В Одессе взорвали авто экс-кандидата в мэры Дарта Вейдера.
    Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
    Прощание с Евтушенко пройдет не раньше чем через неделю - друг семьи
    04:53 02.04.2017
    396
    По словам друга Евтушенко - писателя и богослова Михаила Моргулиса, прощание с поэтом в Москве будет не раньше, чем через неделю. Евгения Евтушенко похоронят в Переделкино.
    Поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра Современник. Архивное фото
    Евтушенко умер от рака в необратимой форме - друг семьи
    02:47 02.04.2017
    1052
    По словам друга семьи Евтушенко Михаила Моргулиса, у поэта был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца.
    Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
    Евгений Евтушенко будет похоронен в Москве - вдова
    00:52 02.04.2017
    201
    По словам вдовы поэта Марии Новиковой, Евгений Евтушенко хотел быть похоронен на кладбище в Переделкино. Сроки еще не определены, не известнопока еще сколько времени займет решение всех формальностей.
    На смерть поэта, определившего тенденции эпохи. Видео
    На смерть поэта, определившего тенденции эпохи 
    23:25 01.04.2017
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    В субботу в США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко от остановки сердца. Он умер в местечке Талса, штат Оклахома. Согласно завещанию, он будет похоронен на Переделкинском кладбище рядом с Борисом Пастернаком.
    Поэт Евгений Евтушенко на творческом вечере
    Умер Евгений Евтушенко - поэт, режиссер, сценарист и актер 
    22:12 01.04.2017
    518
    Поэт умер в местечке Талса, что в американском штате Оклахома. Согласно завещанию, он будет похоронен на Переделкинском кладбище рядом с Борисом Пастернаком.
    Поэт Евгений Евтушенко
    Генконсульство РФ в США поможет выполнить последнюю волю Евтушенко
    21:39 01.04.2017
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    Как отметил генеральный консул Российской Федерации в Хьюстоне Александр Зайцев, комментируя смерть поэта Евгения Евтушенко, "мы скорбим вместе с семьей, близкими и поклонниками".
    Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко
    Евгений Евтушенко. Справка
    21:15 01.04.2017
    1030
    В США на 85-м году жизни от остановки сердца скончался классик советской и российской поэзии, шестидесятник, киносценарист и кинорежиссер Евгений Евтушенко.
    Поэт Евгений Евтушенко
    В США скончался поэт Евгений Евтушенко
    19:56 01.04.2017
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    По словам вдовы поэта Евгения Евтушенко Марии Новиковой, он скончался в окружении родных и близких. "Мирно, во сне, от остановки сердца", - сказал она.
    Празднование дня рождения поэта Евгения Евтушенко
    Жена Евтушенко: врачи пытаются понять, что делать
    02:27 01.04.2017
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    Евгений Евтушенко в пятницу был госпитализирован в больницу в США. Советский и российский поэт получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер.
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