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В субботу в США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко от остановки сердца. Он умер в местечке Талса, штат Оклахома. Согласно завещанию, он будет похоронен на Переделкинском кладбище рядом с Борисом Пастернаком.