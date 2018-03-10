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    Леонид Броневой

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым
    Прощание с Леонидом Броневым в Москве 
    18:02 11.12.2017
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    Попрощаться со знаменитым актером пришли его коллеги по сцене: режиссер Марк Захаров, актеры Дмитрий Певцов, Александр Збруев, актриса Инна Чурикова и другие.
    Прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым
    В Москве простились с Леонидом Броневым
    17:58 11.12.2017
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    Прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым прошло в театре "Ленком" в Москве в понедельник, отдать дань памяти и уважения актеру пришли сотни людей.
    Ольга Волкова, Леонид Броневой и Лия Ахеджакова - эпизод фильма Небеса обетованные
    В понедельник в Москве простятся с актером Леонидом Броневым
    01:26 11.12.2017
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    Церемония прощания с известным артистом театра и кино Леонидом Броневым состоится в Большом зале "Ленкома", где выдающийся актер проработал более 20 лет, после чего его похоронят на Новодевичьем кладбище.
    XXI торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии Ника
    Леонид Броневой: родился в Киеве, умер в Москве, жил в театре и кино
    15:52 09.12.2017
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    Выдающийся артист театра и кино Леонид Броневой ушел из жизни в субботу: человеку, который стал актером поневоле, но всегда отдавался профессии полностью, воплотив на сцене и экране множество запоминающихся ролей, было 88 лет.
    Л.Броневой, перенесший в Киеве инфаркт, вернулся в Москву
    Стало известно, где пройдет прощание с Броневым
    15:15 09.12.2017
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    Прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым состоится в понедельник, 11 декабря, в Большом зале театра "Ленком" Москвы, начало гражданской панихиды в 11 утра.
    Леонид Броневой в театре Ленком
    Биография Леонида Броневого. Справка
    09:31 09.12.2017
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    Актер театра и кино Леонид Броневой сыграл около 50 киноролей. Среди последних работ в кино – фильмы "Простые вещи" (2007), "Без вины виноватые" (2008).
    Актер Леонид Броневой
    Скончался народный артист СССР Броневой
    08:56 09.12.2017
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    Директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил, что в субботу в 7.30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой.
    Петр Порошенко и Джамала
    Что в звании тебе моем? Народные артисты Украины
    17:11 17.05.2016
    1459Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Звание народных артистов Украины уже присваивали за победу и удачное участие в песенном конкурсе Евровидение. Более того, почетное звание до сих пор носят артисты, въезд которым в Украину запрещен.
    Леонид Броневой в театре Ленком
    Леонид Броневой лег на плановое обследование в Киеве
    14:06 24.10.2013
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    "В конце сентября театр проводил Леонида Сергеевича в Киев, где он сейчас проходит плановое обследование и лечение. Чувствует он себя нормально, соответственно возрасту", - рассказал РИА Новости представитель "Ленкома".
    Леонид Броневой
    Леонид Броневой выпишется из больницы в пятницу
    16:31 01.11.2012
    6Госпитализация актера Броневого с инфарктом в Киеве
    "Его выписывают, театр посылает за ним машину и администратора, который привезет его домой. Пару дней он пробудет там, а потом уезжает в санаторий, где будет восстанавливать здоровье", - сказал директор театра Варшавер.
    Актер Леонид Броневой
    Госпитализация актера Броневого с инфарктом в Киеве
    Тема0Госпитализация актера Броневого с инфарктом в Киеве
    Л.Броневой, перенесший в Киеве инфаркт, вернулся в Москву
    Броневой находится в кардиоцентре в Москве, его состояние стабильное
    13:34 13.10.2012
    15Госпитализация актера Броневого с инфарктом в Киеве
    Когда поезд прибыл, в вагон, где находился Броневой, зашли два санитара и вскоре вывезли оттуда актера на инвалидной коляске. Броневой был бледен, одет в черном пальто и черную кепку, лицо скрывали черные очки.
    Актер Леонид Броневой
    Поезд, на котором Броневой возвращается в Москву, отправился из Киева
    22:29 12.10.2012
    6Госпитализация актера Броневого с инфарктом в Киеве
    На вокзал Броневого доставила карета "скорой помощи" киевской клиники "Борис". Актера сопровождали два врача и его супруга.
    XXI торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии Ника
    Броневого в Москве встретят представители кардиоцентра Минздрава РФ
    17:54 12.10.2012
    11Госпитализация актера Броневого с инфарктом в Киеве
    "Леонид Броневой выезжает сегодня с супругой вторым скорым поездом "Киев - Москва", - сказал директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер.
    Леонид Броневой в театре Ленком
    Броневого выпишут из киевской больницы и отправят в Москву на поезде
    15:13 12.10.2012
    5Госпитализация актера Броневого с инфарктом в Киеве
    Российского актера Леонида Броневого, который перенес инфаркт и был госпитализирован в сентябре в Киеве, в пятницу выпишут из Киевского центра сердца и отправят в Москву.
    Премьер-министр Украины Николай Азаров посетил в больнице актера Леонида Броневого
    Азаров посетил актера Леонида Броневого в больнице
    17:02 03.10.2012
    107Госпитализация актера Броневого с инфарктом в Киеве
    Медики могут выписать актера Леонида Броневого, который после инфаркта проходит курс реабилитации в Киевском городском центре сердца, примерно через неделю, сообщил Азаров после посещения актера в больнице.
    Актер Леонид Броневой
    Броневого к концу недели могут выписать из киевской больницы
    09:48 02.10.2012
    3Госпитализация актера Броневого с инфарктом в Киеве
    По личной просьбе 83-летнего артиста к его лечению были привлечены и российские медики, которые полностью одобрили действия украинских коллег.
    Леонид Броневой
    Актер Броневой переведен в обычную палату - врач
    11:36 29.09.2012
    4Госпитализация актера Броневого с инфарктом в Киеве
    Актер Леонид Броневой, который после инфаркта проходит курс реабилитации в Киевском городском центре сердца, начал ходить, его перевели из реанимации в обычную палату, сказал директор центра Борис Тодуров.
    Актер Леонид Броневой
    Броневой пробудет в киевской клинике еще неделю
    12:00 25.09.2012
    16Госпитализация актера Броневого с инфарктом в Киеве
    По словам медиков, выздоровление актера идет быстрее, чем ожидалось: он уже самостоятельно садится на кровати, ест, разговаривает.
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