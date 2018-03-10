Уходящий год запомнился не только громкими скандалами, резонансным криминалом или ростом тарифов. Мир и Украина прощались с целыми эпохами, известными политиками и непревзойденными деятелями искусства. О потерях 2017 года — в обзоре РИА Новости Украина.
Церемония прощания с известным артистом театра и кино Леонидом Броневым состоится в Большом зале "Ленкома", где выдающийся актер проработал более 20 лет, после чего его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Выдающийся артист театра и кино Леонид Броневой ушел из жизни в субботу: человеку, который стал актером поневоле, но всегда отдавался профессии полностью, воплотив на сцене и экране множество запоминающихся ролей, было 88 лет.
"В конце сентября театр проводил Леонида Сергеевича в Киев, где он сейчас проходит плановое обследование и лечение. Чувствует он себя нормально, соответственно возрасту", - рассказал РИА Новости представитель "Ленкома".
"Его выписывают, театр посылает за ним машину и администратора, который привезет его домой. Пару дней он пробудет там, а потом уезжает в санаторий, где будет восстанавливать здоровье", - сказал директор театра Варшавер.
Когда поезд прибыл, в вагон, где находился Броневой, зашли два санитара и вскоре вывезли оттуда актера на инвалидной коляске. Броневой был бледен, одет в черном пальто и черную кепку, лицо скрывали черные очки.
Медики могут выписать актера Леонида Броневого, который после инфаркта проходит курс реабилитации в Киевском городском центре сердца, примерно через неделю, сообщил Азаров после посещения актера в больнице.
Актер Леонид Броневой, который после инфаркта проходит курс реабилитации в Киевском городском центре сердца, начал ходить, его перевели из реанимации в обычную палату, сказал директор центра Борис Тодуров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".