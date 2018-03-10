наверх
10.03.201806:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Ирина Бережная

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Похороны Дениса Вороненкова
    Грустные итоги 2017: они ушли навсегда
    12:12 01.01.2018
    1371Украина 2018: новые испытания
    Уходящий год запомнился не только громкими скандалами, резонансным криминалом или ростом тарифов. Мир и Украина прощались с целыми эпохами, известными политиками и непревзойденными деятелями искусства. О потерях 2017 года — в обзоре РИА Новости Украина.
    Доклад в ОБСЕ
    Мать Ирины Бережной представила доклад в ОБСЕ
    12:41 20.11.2017
    1570
    Елена Бережная сообщила, что предложила найти механизм исполнения решения ЕСПЧ от 12 октября этого года, которым удовлетворили требования сразу 12 143 заявителей к государству Украина.
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Хроника 10 августа: похороны Ирины Бережной, стрельба в Киеве и Полтаве
    09:09 11.08.2017
    7575Гибель Ирины Бережной. Прощание
    В Киеве на территории Института электросварки им. Патона в неработающем бассейне выявили компьютерное оборудование, так называемые "майнеры", которые осуществляют генерирование биткоинов.
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Фотоитоги 10 августа: похороны Ирины Бережной, бои против АЗС в Киеве и угрозы КНДР 
    18:34 10.08.2017
    2400
    В центре Киева в четверг, 10 августа, состоялось прощание с бывшим народным депутатом Верховной Рады от Партии регионов Ириной Бережной, которая разбилась в автокатастрофе в Хорватии.
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с Ириной Бережной: если уходят такие люди - это плохой знак
    17:10 10.08.2017
    53843Гибель Ирины Бережной. Прощание
    Погибшую в ДТП экс-депутата Верховной Рады Ирину Бережную отпели в четверг в Киево-Печерской Лавре и похоронили на Зверинецком кладбище. В августе ей должно было исполниться 37 лет.
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Бондаренко: смерть Бережной обнажила показной патриотизм
    15:08 10.08.2017
    10133Гибель Ирины Бережной. Прощание
    То, что погибшая Ирина Бережная не воспринимала Майдан – не говорит о том, что она выступала против Украины, считает политолог Кость Бондаренко. По его словам, цивилизационная этика всегда предусматривала уважение к сопернику и оппоненту.
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Друзья и коллеги провели в последний путь Ирину Бережную 
    14:36 10.08.2017
    5486
    Попрощаться с Бережной пришли Дмитрий Добкин, Нестор Шуфрич, бывший ректор Национального университета государственной налоговой службы Петр Мельник, главред издания "Страна.uа" Игорь Гужва, режиссер Алан Бадоев.
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    В Киеве простились с Ириной Бережной 
    13:45 10.08.2017
    23050Гибель Ирины Бережной. Прощание
    Фотокорреспондент РИА Новости Украины присутствует на церемонии прощания с нардепом Ириной Бережной в Киево-Печерской лавре. Проститься с Бережной пришли тысячи киевлян.
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Бережной. Появились фото 
    12:36 10.08.2017
    18286Гибель Ирины Бережной. Прощание
    В центре Киева в четверг, 10 августа, проходит прощание с бывшим народным депутатом Верховной Рады от Партии регионов Ириной Бережной, которая разбилась в автокатастрофе в Хорватии.
    В Киеве прощаются с Ириной Бережной
    Прощание с Ириной Бережной в Киеве 
    12:10 10.08.2017
    20010Гибель Ирины Бережной. Прощание
    В четверг в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры состоялось прощание с экс-народным депутатом Верховной Рады от Партии регионов Ириной Бережной, которая погибла 5 августа в результате автокатастрофы.
    Прощание с Ириной Бережной
    В центре Киева прощаются с экс-депутатом Партии регионов Ириной Бережной
    11:59 10.08.2017
    3754Гибель Ирины Бережной. Прощание
    Попрощаться с бывшим народным депутатом Ириной Бережной, которая погибла в возрасте 36 лет, в Трапезный храм Киево-Печерской Лавры пришли ее коллеги, друзья и родственники.
    Ирина Бережная
    Прощание с Ириной Бережной состоится в Киеве в четверг - СМИ
    10:28 09.08.2017
    1690Гибель Ирины Бережной. Прощание
    Бывший депутат Ирина Бережная погибли в субботу в ДТП. Прощание с ней пройдет 10 августа, в Трапезной Киево-Печерской Лавры, сообщили СМИ со ссылкой на данные родственников.
    Погибший в ДТП с Ириной Бережной мужчина
    СМИ узнали имя погибшего с Ириной Бережной мужчины
    09:30 09.08.2017
    9597Гибель Ирины Бережной. Прощание
    Как сообщается, погибшим оказался 38-летний Петар Илия Петров. Он жил в Монако и работал в компании энергетической отрасли в Софии. От полученного в ДТП удара погиб на месте, Ирина Бережная еще полтора часа была жива.
    Фото с места гибели Ирины Бережной
    Резонансные VIP-ДТП с украинскими политиками
    19:59 07.08.2017
    2849Гибель Ирины Бережной. Прощание
    Экс-нардеп Ирина Бережная пополнила трагический список политиков и чиновников, которые стали жертвами ДТП. А в списке уже ни много ни мало более 10 человек. Самые резонансные VIP-ДТП, всколыхнувшие Украину, - в обзоре РИА Новости Украина.
    Бузина Валентина Павловна
    Мать Бузины написала письмо матери погибшей в ДТП Бережной
    11:11 07.08.2017
    4903Гибель Ирины Бережной. Прощание
    Мать убитого в Киеве журналиста Олеся Бузины Валентина Бузина выразила соболезнования матери погибшеей в ДТП экс-народного депутата Украины Ирины Бережной.
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    Гольдарб: Facebook стал площадкой различного отребья
    09:25 07.08.2017
    930Гибель Ирины Бережной. Прощание
    Максим Гольдарб призвал не обращать внимание на нереализованных, злых и завистливых убожеств, для которых соцсеть - единственная отдушина, чтобы показать свое нутро и выплеснуть наружу зависть и ненависть к другим людям и окружающему миру.
    Ирина Бережная
    Появились фото с места гибели экс-депутата Бережной
    21:43 06.08.2017
    42121Гибель Ирины Бережной. Прощание
    За рулем автомобиля, в котором была экс-народный депутат Украины Ирина Бережная, находился 38-летний гражданин Болгарии, он погиб. В результате столкновения легковушка врезалась в фонарный столб.
    Ирина Бережная
    СМИ сообщили новые обстоятельства гибели экс-депутата Бережной
    22:49 05.08.2017
    6150Гибель Ирины Бережной. Прощание
    Как сообщает хорватское СМИ, автомобиль, за рулем которого находился 38-летний болгарин, врезался в столб на трассе между хорватскими городами Масленица и Поседарье.
    Ирина Бережная
    Гибель экс-депутата Партии регионов Бережной: появились новые подробности
    20:41 05.08.2017
    59633Гибель Ирины Бережной. Прощание
    Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич подтвердил факт автокатастрофы близ города Задар в Хорватии, однако не назвал имя погибшей.
    Последний эфир с Ириной Бережной
    В Украине идет война с инакомыслием - последний эфир с Ириной Бережной 
    19:23 05.08.2017
    16926Гибель Ирины Бережной. Прощание
    В субботу утром на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией разбилась экс-депутат Партии регионов Ирина Бережная. Смотрите последний эфир бывшего нардепа.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны