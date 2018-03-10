Уходящий год запомнился не только громкими скандалами, резонансным криминалом или ростом тарифов. Мир и Украина прощались с целыми эпохами, известными политиками и непревзойденными деятелями искусства. О потерях 2017 года — в обзоре РИА Новости Украина.
То, что погибшая Ирина Бережная не воспринимала Майдан – не говорит о том, что она выступала против Украины, считает политолог Кость Бондаренко. По его словам, цивилизационная этика всегда предусматривала уважение к сопернику и оппоненту.
Попрощаться с Бережной пришли Дмитрий Добкин, Нестор Шуфрич, бывший ректор Национального университета государственной налоговой службы Петр Мельник, главред издания "Страна.uа" Игорь Гужва, режиссер Алан Бадоев.
Как сообщается, погибшим оказался 38-летний Петар Илия Петров. Он жил в Монако и работал в компании энергетической отрасли в Софии. От полученного в ДТП удара погиб на месте, Ирина Бережная еще полтора часа была жива.
Экс-нардеп Ирина Бережная пополнила трагический список политиков и чиновников, которые стали жертвами ДТП. А в списке уже ни много ни мало более 10 человек. Самые резонансные VIP-ДТП, всколыхнувшие Украину, - в обзоре РИА Новости Украина.
Максим Гольдарб призвал не обращать внимание на нереализованных, злых и завистливых убожеств, для которых соцсеть - единственная отдушина, чтобы показать свое нутро и выплеснуть наружу зависть и ненависть к другим людям и окружающему миру.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".